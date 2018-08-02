Российский космонавт провел виртуальную экскурсию по МКС (видео)

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Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев, который сейчас находится на борту Международной космической станции, решил провести своим подписчикам в соцсетях увлекательную экскурсию по космическому кораблю.

Он записал видео, в котором пролетел «самый длинный маршрут» по станции и познакомил всех со своими коллегами, которых называл не иначе как «лучший человек на станции».

Виртуальный тур по МКС Артемьев начал со складского помещения в американской части космического корабля. По пути он объяснял, где находится и что происходит в разных отсеках. Закончилась экскурсия в грузовом помещении в российской части корабля.