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20:14 (мск), источник: Sputnik.by

За ВДВ: как витебские десантники отметили праздник

По словам солдат, на подготовку показательных выступлений у них ушло немного времени.

Источник: Sputnik.by

ВИТЕБСК, 2 авг — Sputnik. Служащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады в Витебске показали горожанам на День ВДВ освобождение заложников, рукопашный и ножевой бой, тактическую стрельбу и захват боевого лагеря.

Подарок Витебску

«Витебск — фестивальный город, поэтому мы решили подарить ему на 2 августа исполнение строевых песен. Проведя утром акцию “С праздником десантников и сил специальных операций, любимый город!”, мы прошли по витебским улицам», — рассказал Sputnik заместитель начальника отделения идеологической работы 103-й бригады гвардии подполковник Денис Кривенцов.

Это был не единственный подарок городу от десантников: всем встречным девушкам и женщинам солдаты дарили розы. По словам собеседника Sputnik, таким образом военнослужащие хотели показать, что десантники умеют не только защищать, но и приятно удивлять.

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«За день до праздника мы ездили в Витебский детский дом, где порадовали ребят игрушками и тортами», — добавил Кривенцов.

В общем, военнослужащие постарались сделать все возможное, чтобы их праздник вызывал улыбки у горожан.

Десантник — это в крови

Ни один род войск не отмечает свой день так масштабно, как десантники. 2 августа представители «небесной пехоты» надевают тельняшки, голубые береты и вспоминают свою службу.

«Для настоящего десантника нет дня важнее, поскольку 2 августа символизирует все: романтику этого рода войск, их силу и значимость для страны. Но самое главное — это символ настоящей мужской дружбы, которая зарождается в армии и остается на всю жизнь», — поделился своим отношением к празднику майор медицинской службы запаса Александр Халатрян.

Поэтому, по мнению собеседника, если в любом населенном пункте 2 августа окажутся всего два десантника, то они обязательно встретятся и отметят праздник.

Как и многие гости военной части, мужчина служил в Афганистане и считает, что именно в этой войне воздушно-десантные войска снискали особую славу, поскольку выполняли наиболее опасные задания.

«Там проявилась наша десантная сущность, и это очень важно для нас», — добавил Халатрян.

Собеседник отметил, что десантники — это не просто род войск, это жизнь. Его мысль практически повторил молодой солдат, проходящий срочную службу, когда отвечал на вопрос корреспондента Sputnik о том, долго ли военнослужащие готовили такие впечатляющие показательные выступления.

«Буквально несколько дней, ведь мы все это отрабатываем на занятиях. Десантник — это уже в крови!» — поделился своими впечатлениями от службы он.

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