«Он был образцом, таких актеров практически нет»

Похороны звезды фильмов «Вечный зов», «Жестокий романс», «Вокзал для двоих» Юрия Мартынова пройдут 4 августа в Пушкинском районе Московской области. Заслуженный артист России Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни 2 августа в своей квартире в Москве после остановки сердца.

Звезда легендарных фильмов «Вечный зов», «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», заслуженный артист России Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни 2 августа в своей квартире в Москве после остановки сердца, передает Пятый канал.

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Прощание с актером состоится в субботу, 4 августа. Похоронен Мартынов будет в Пушкинском районе Московской области, передает РИА «Новости».

Коллектив Государственного театра киноактера выразил соболезнования в связи с кончиной артиста, передает ФАН.

«Выпускник Всероссийского государственного института кинематографии, он с честью и достоинством прослужил в нашем театре более 50 лет, став за эти годы по-настоящему блистательным и успешным артистом. Природные данные и артистический темперамент вкупе с силой характера помогли Юрию Федоровичу создать потрясающие образы в кинофильмах», — указывается в некрологе на сайте театра.

Директор театра Сурен Шаумян отметил, что талант, а также требовательность к себе и верность любимой профессии всегда отличали Мартынова, добавив, что такие качества сегодня служат примером для молодого поколения артистов.

Актер Николай Сморчков вспоминает своего друга Мартынова с теплом, передает РЕН-ТВ.

Как давно было, когда мы познакомились, столько лет прошло, Юрочка Мартынов! Милый, добрый, очень честный человек. Так получилось, что нам посчастливилось быть во многих экспедициях, мы объединялись в гостиницах, жили прекрасно, никогда не было ссор, никогда! Это поразительный был человек. Он был ближе, чем брат, удивительный человек! Николай Сморчков Актер

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Коллега Мартынова по театру Тамара Семина рассказала, что Юрия любили все — и семья, и друзья, и творческий коллектив. «Замечательный, чудесный, преданный, однолюб. У него прекрасная семья, великолепные отношения в коллективе. Настоящая душа компании. Юру все просто обожали! Он был тихим, спокойным, но с потрясающим юмором. Уходят самые потрясающие и замечательные люди», — сказала актриса.

Актер и режиссер, близкий друг Мартынова Анатолий Яббаров рассказал, что здоровье актера сильно подорвала смерть его супруги Валентины.

«Я в шоке. Мне только сегодня утром из театра позвонили и сообщили, что скончался Мартынов. Я только хорошее о нем могу сказать и как об актере, и как о друге, и как о человеке. Он у меня играл в моем спектакле “Щелкунчик и мышиный король” 16 лет. Я как режиссер был доволен им. Великолепный друг. Очень жаль, что так случилось, что он сломался, когда скончалась его супруга, которую он безумно любил, это Валечка. Последнее время он только ей и бредил», — пояснил Яббаров.

Он добавил, что Мартынов попросил на время отпустить его со сцены, и вместо него в театре играл сам Джаббаров. «Юра обещал, что отойдет от трагедии и вернется в театр, но так и не вернулся. В театре его называли “борцом за правду”», — сказал режиссер.

Заслуженная артистка России Инна Выходцева, которая училась с Юрием Мартыновым во ВГИКе, рассказала, что смерть актера — большая утрата для всех. «Он был образцом. Таких актеров практически нет, это большая утрата. Я очень скорблю по нему. Наша молодость прошла во ВГИКе, жизнь — в Театре киноактера. Невозможно привыкнуть к тому, что мы все уходим. Для меня уход Юры — большая трагедия», — призналась актриса. Она также подтвердила, что после смерти супруги жизнь Мартынова стала куда тяжелее.

«Юра всегда отличался тем, что он был замечательным, добрым, прекрасным семьянином. У него была одна — единственная жена Валя, и когда Валя ушла, Юра безумно переживал, у них прекрасных два сына, чудесные внуки, он любил только Валю. Никакие красотки его никогда не интересовали, это была настоящая любовь от Бога», — вспоминает Выходцева.