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21:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Жара подкралась незаметно: завтра в Молдове будет изнуряющий зной

Прогноз погоды на пятницу, 3 августа.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 70% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Комсомольская правда

Дождливые деньки закончились, наступает привычный жаркий август. По прогнозам синоптиков завтра, 3 августа, в Молдове осадков не будет.

В Кишиневе столбик термометра поднимется с +23 градусов по Цельсию утром до +29 градусов по Цельсию днем. Возможно, после обеда солнце иногда будут закрывать «спасительные облака».

На юге республики сохранится жаркая погода, без осадков, температура воздуха +24-+29 градусов по Цельсию.

На севере Молдовы переносить жару будет чуточку легче: стрелка термометра поднимется с +22 градусов по Цельсию утром до 28 градусов днем.

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