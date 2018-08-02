Жара подкралась незаметно: завтра в Молдове будет изнуряющий зной
Прогноз погоды на пятницу, 3 августа.
Прогноз погоды на пятницу, 3 августа.
Дождливые деньки закончились, наступает привычный жаркий август. По прогнозам синоптиков завтра, 3 августа, в Молдове осадков не будет.
В Кишиневе столбик термометра поднимется с +23 градусов по Цельсию утром до +29 градусов по Цельсию днем. Возможно, после обеда солнце иногда будут закрывать «спасительные облака».
На юге республики сохранится жаркая погода, без осадков, температура воздуха +24-+29 градусов по Цельсию.
На севере Молдовы переносить жару будет чуточку легче: стрелка термометра поднимется с +22 градусов по Цельсию утром до 28 градусов днем.