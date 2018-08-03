Только в двух районах Волгоградской области рождаемость выше смертности

Источник: Комсомольская правда

Выводы неутешительные: практически везде смертность превышает рождаемость. А значит, в регионе стремительно сокращается численность населения.

Из приведенной статистики следует, что только в двух районах число жителей в 2017-м году выросло — в Городищенском и Палласовском. В числе аутсайдеров, где естественный прирост показал наибольший минус (между умершими и родившимися) — Алексеевский, Даниловский, Еланский, Нехаевский, Новоаннинский, Руднянский и Фроловский.

Не лучше ситуация и с показателями миграции населения в Волгоградской области. Число прибывших больше, чем уехавших только в Волгограде и Камышинском районе. Со всех остальных районов люди уезжают безвозвратно. Больше всего в 2017-м «сбежало» из Быковского, Ленинского, Нехаевского, Октябрьского, Руднянского и Старополтавского районов.