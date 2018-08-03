Только в двух районах Волгоградской области рождаемость выше смертности
Волгоградстат опубликовал интересную статистику, специалисты оценили демографическую ситуацию во всем районах Волгоградской области.
Волгоградстат опубликовал интересную статистику, специалисты оценили демографическую ситуацию во всем районах Волгоградской области.
Выводы неутешительные: практически везде смертность превышает рождаемость. А значит, в регионе стремительно сокращается численность населения.
Из приведенной статистики следует, что только в двух районах число жителей в 2017-м году выросло — в Городищенском и Палласовском. В числе аутсайдеров, где естественный прирост показал наибольший минус (между умершими и родившимися) — Алексеевский, Даниловский, Еланский, Нехаевский, Новоаннинский, Руднянский и Фроловский.
Не лучше ситуация и с показателями миграции населения в Волгоградской области. Число прибывших больше, чем уехавших только в Волгограде и Камышинском районе. Со всех остальных районов люди уезжают безвозвратно. Больше всего в 2017-м «сбежало» из Быковского, Ленинского, Нехаевского, Октябрьского, Руднянского и Старополтавского районов.
По данным на 1 января 2018-го население Волгоградской области составляло 2,52 миллиона человек.