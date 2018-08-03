ABC: адвокаты Вайнштейна попросят суд снять с него обвинения в изнасиловании

Источник: AP 2018

Адвокаты американского продюсера Харви Вайнштейна намерены попросить суд снять с их подзащитного обвинения в изнасиловании одной из неназванных потерпевших. Об этом сообщает телекомпания ABC.

По ее данным, защитники планируют заявить суду, что продюсер состоял с этой женщиной в интимной связи по обоюдному согласию. Кроме того, после эпизода, который истица трактует как изнасилование, отношения между ними продолжались. Таким образом о сексуальном насилии в данном случае речи идти не может, утверждают адвокаты.

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Как отмечает ABC, у защиты имеется переписка между Вайнштейном и обвинительницей, которая якобы подтверждает эти заявления. Адвокаты, по данным телекомпании, намерены представить в пятницу эти письма суду Манхэттена.

Вайнштейну предъявлены обвинения в домогательствах и изнасиловании. Обвинителями выступают три женщины, личности которых не раскрываются.

В октябре 2017 года газета The Ney York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, в которых работал. С тех пор с аналогичными утверждениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Из-за скандала продюсер покинул основанную им компанию Weinstein Company, а также был исключен из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию «Оскар», и Гильдии продюсеров Америки.