ABC: адвокаты Вайнштейна попросят суд снять с него обвинения в изнасиловании

Адвокаты американского продюсера Харви Вайнштейна намерены попросить суд снять с их подзащитного обвинения в изнасиловании одной из неназванных потерпевших. Об этом сообщает телекомпания ABC.
Как отмечает ABC, у защиты имеется переписка между Вайнштейном и обвинительницей, которая якобы подтверждает эти заявления. Адвокаты, по данным телекомпании, намерены представить в пятницу эти письма суду Манхэттена.
Вайнштейну предъявлены обвинения в домогательствах и изнасиловании. Обвинителями выступают три женщины, личности которых не раскрываются.
В октябре 2017 года газета The Ney York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, в которых работал. С тех пор с аналогичными утверждениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.
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