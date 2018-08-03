Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интернет фанатеет от хаски и сиба-ину. Что в них особенного?
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Алекс Родригес рассказал о помолвочном кольце Дженнифер Лопез
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
20 тысяч: Москва оштрафовала Тимати за пение - СМИ
Убившие отца сестры выкладывали откровенные фото
Анастасия Волочкова удивила абсолютно прозрачным платьем
Поклонники восхищаются естественной красотой Екатерины Климовой
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова о проблемах с алкоголем
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
03:32 (мск), источник: ТАСС

ABC: адвокаты Вайнштейна попросят суд снять с него обвинения в изнасиловании

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/ — Также они хотят приобщить к рассматриваемому делу переписку продюсера с одной из подавших на него в суд.

Источник: AP 2018

Адвокаты американского продюсера Харви Вайнштейна намерены попросить суд снять с их подзащитного обвинения в изнасиловании одной из неназванных потерпевших. Об этом сообщает телекомпания ABC.

По ее данным, защитники планируют заявить суду, что продюсер состоял с этой женщиной в интимной связи по обоюдному согласию. Кроме того, после эпизода, который истица трактует как изнасилование, отношения между ними продолжались. Таким образом о сексуальном насилии в данном случае речи идти не может, утверждают адвокаты.
Читайте также
По мотивам секс-похождений Вайнштейна снимут фильм ужасов

Как отмечает ABC, у защиты имеется переписка между Вайнштейном и обвинительницей, которая якобы подтверждает эти заявления. Адвокаты, по данным телекомпании, намерены представить в пятницу эти письма суду Манхэттена.

Вайнштейну предъявлены обвинения в домогательствах и изнасиловании. Обвинителями выступают три женщины, личности которых не раскрываются.

В октябре 2017 года газета The Ney York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, в которых работал. С тех пор с аналогичными утверждениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Из-за скандала продюсер покинул основанную им компанию Weinstein Company, а также был исключен из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию «Оскар», и Гильдии продюсеров Америки.

Читайте также: Люка Бессона опять обвинили в домогательствах

 Посол умолял Россию вступить в войну, иначе "армия будет раздавлена"
При генерале Лебеде в крае шло жесткое противостояние своих и чужих
Директор ФБР обвинил РФ во вмешательстве в промежуточные выборы
Названа причина смерти актера Юрия Мартынова
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Вступил в силу закон о повышении госпошлины на загранпаспорт
Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз
Смолов назвал причину своей аварии в Краснодаре
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь