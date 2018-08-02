Опыт соседей. Чем Красноярск похож на Кемерово?

У двух сибирских столиц похожие контрасты и похожие ошибки, некоторые из них они могут уже не повторять. Впрочем, свои главные ошибки Кузбасс и Красноярский край совершили, построив города рядом с химическими и металлургическими производствами.

Как стать умнее?

Сейчас город-миллионник Красноярск дышит не только автомобильными выхлопами и выбросами промышленных предприятий, но и Универсиадой-2019. Она пройдёт со 2-го по 12 марта. Принесёт городу мировую известность и миллиарды рублей. Универсиаду Кузбасс упустил, как и шанс развивать на своей территории Сибирский федеральный университет.

СФУ появился в 2006 году, объединив Красноярский гос­университет, Красноярский государственный технический университет, Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию и Государственный университет цветных металлов и золота. Позже в состав СФУ вошёл Торгово-экономический институт.

По мнению директора института управления, экономики и природопользования СФУ Евгении Бухаровой, на создание крупнейшего за Уралом университета России именно в Красноярске повлияло не только то, что здесь было много учебных заведений. Во-первых, СФУ должен был стать кузницей кадров для всей Сибири. И тут сохранилось множество предприятий различных отраслей (от горной добычи до атомной промышленности и производства спутников), на которых можно пройти практику, и есть железная дорога, по которой студенты могут без проблем прибыть в столицу края.

А Томск и Кемерово находятся вдали от Транссибирской магистрали. Из Кемерова вообще на поезде проблематично выехать куда бы то ни было. Во-вторых, губернатором Красноярского края в то время был Александр Хлопонин, и он на всех уровнях власти добивался, чтобы университет создали именно здесь.

Теперь СФУ набирает больше пяти с лишним тысяч студентов в год. 15% из которых — выпускники школ других регионов. Конкурс — больше пяти человек на место. На краю города стоят красивейшие новые корпуса, выстроен настоящий кампус для студентов с современными общежитиями. Это совсем не то, что ехать 40 минут в маршрутке из общежития в учебную аудиторию, как приходится делать некоторым кемеровским студентам.

Выпадет ли Кемерову или Кузбассу второй шанс обзавестись чем-то подобным? Большой вопрос. Но чтобы шанс был, нам надо сохранить хоть что-то, что могло бы стать базой для такого проекта и рывка в новое будущее.

Обочина мирового масштаба.

Сейчас Красноярск дышит пылью подготовки к зимней Универсиаде-2019. И из этой пыли совсем неслышно звучат голоса жителей Николаевки. Так называется район, в котором строят дорожную развязку с четвёртого моста через Енисей. Городу нужна развязка. А людям нужно, чтобы их дома не поджигали и не сносили.

Жительница Николаевки Елена Рыжкова оказалась в центре подготовки края к Универсиаде. Вступила в наследство в 2014 году, а землю под двумя домами не успела оформить. Теперь живёт во времянке, так как оба её дома сожгли и сломали. За два дома и пять соток земли семья Елены получила компенсацию, которой хватило лишь на однокомнатную квартиру.

Здесь, по словам Елены, творится беспредел. Суммы за землю всем соседям предлагают разные, но меньше рыночной стоимости. Доходит до того, что ты уезжаешь в отпуск, а твой дом сносят. Ходи потом по судам!

А пока Красноярск готовится к событию мирового масштаба. Гости со всего мира могут узнать, что дорога, по которой они едут в комфортабельном автобусе, раздавила жизни простых людей.

С другой стороны, оставаться жить под мостом — не самая радужная перспектива. Даже отстояв свою собственность, жители Николаевки рискуют оказаться на грязной обочине в прямом и переносном смысле. Думается, что власть не должна экономить на таких вещах ни в Красноярске, ни в Кемерове, ни где бы то ни было.

Культура и олигарх.

Ещё Красноярск дышит культурой. Но не только той, которая создана во времена великих комсомольских строек.

В 1972 году первым секретарём крайкома КПСС стал 40-летний Павел Федирко. Он выдвинул идею сделать Красноярский край краем высокой культуры. В то время активно строились и развивались Ачинский нефтеперерабатывающий завод, Крастяжмаш, Крамз, Алюминиевый завод.

В то же время при его участии были построены Театр оперы и балета, Институт искусств, Культурно-исторический центр, концертные залы филармонии, Дворец труда, Дворец пионеров и многое другое. «Павел Стефанович Федирко имел широкий взгляд на роль культуры, он понимал, что пос­ле смены, в выходной, рабочему надо дать возможность заниматься искусством, спортом. Всей молодёжи с комсомольских строек», — говорит Евгения Бухарова. Тогда в Красноярск приглашали специалистов, которые создавали эту культурную среду, учили тех, кто придёт на смену. Со временем заинтересованность власти в развитии социокультурной среды и массовое приобщение населения к высокой культуре стали нормой.

И сегодня фонд золотопромышленника и олигарха Михаила Прохорова может запросто привезти в Крас­ноярск последнюю столичную постановку, чтобы её оценили красноярцы. Для Красноярска это обычно. Фонд Михаила Прохорова вообще очень активно поддерживает культурную жизнь края. А в Кузбассе кто из крупных бизнесменов о ней заботится? Собственные единичные проекты с приглашением именитых театров были только у СУЭКа, РУСАЛа и СГК, да и то, по большим праздникам.

Обычно и то, что здесь проходит КРЯКК — Красноярская ярмарка книжной культуры, где можно не только увидеть книги, ещё не поступившие в продажу, но и пообщаться с их авторами, побывать на встрече с ведущими деятелями культуры. Здесь были Богомолов, Хлебников, Серебренников, Яхина и многие другие.

Можно сказать, что из КРЯККа вырос независимый книжный магазин «Бакен». Одна из достопримечательностей Красноярска, где можно найти то, что не возьмётся продавать ни один коммерческий книжный. Владелица магазина Ангелина Остащенко на КРЯККе работала волонтёром. Теперь сама открывает новые имена. Сотрудничает с небольшими издательствами, с авторами. Собирает книги по ярмаркам России, привозит в Красноярск. У неё можно найти множество литературы по Красноярскому краю, а также авторские открытки, уникальные блокноты. Любителям бумаги не так просто выйти из этого магазина, не купив что-нибудь.

В Питере закрылся независимый книжный «Факел», в Туле «Корней Иванович». «Бакен» живёт на энтузиазме своих сотрудников, которые с удовольствием рассказывают о новинках.

Например, есть книга с понятным и исчерпывающим названием «Медные снежинки. Русские писатели и безумие». Или «Минский мужик» — дневники минского крестьянина, который описывает советскую власть. Сам он в Гражданскую войну уехал в США, а потом вернулся в Россию, пропустив голод и прочие лишения.

Ещё в Красноярске есть Дом кино, который стоит на своём месте с 1910 года. И сегодня, благодаря поддержке городской администрации, здесь можно за 110−160 рублей посмотреть фестивальное кино. Сага о том, «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», собрала полный зал. И необходимость финансирования такой свободной и разнообразной в своих проявлениях культуры не вызывает вопросов ни у спонсоров, ни у власти.

«Здесь никто не борется с “Тангейзером” или “Снегурочкой”, здесь люди свободнее», — подытоживает разговор о культуре корреспондент телеканала «Афонтово» Клавдия Стельмахович.

Шерегеш круче?

Зимой Красноярск дышит морозным туманом с незамерзающего Енисея. Он не замерзает из-за Красноярской ГЭС на несколько десятков километров, благодаря чему красноярцы воплотили многолетнюю мечту кемеровчан — обустроили свои речные острова.

Паводок тут теперь бывает, только если ГЭС сбрасывает воду. В последний раз такое было в 2006 году. Острова потоп пережили. Островов два: остров Отдыха и остров Татышев. На первом — спортивные сооружения, на втором — расплодившиеся суслики, народные гулянья и прогулочные зоны.

На остров Татышев ведёт высокий пешеходный мост, какой не мешало бы построить и на кемеровский остров. Но скорее всего, эти мечты так и останутся мечтами. Чего-то нам для их воплощения не хватает.

Однако красноярцы не зазнаются, а даже хвалят соседей — кузбассовцев. Ведущий программы «Утренний кофе с Афонтово» Александр Прудников с гордостью отмечает, что Кемеровской области явно не хватает такого национального парка, как Ергаки, в который можно влюбиться с первого взгляда. Но одновременно признаёт, что Шерегеш — горнолыжный курорт номер один за Уралом.