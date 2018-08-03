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00:39 (мск), источник: Известия

Пара шотландских пенсионеров выиграла в лотерею почти £58 млн

Семейная пара пенсионеров из Шотландии выиграла в лотерею £57,97 млн фунтов (около 4,34 млрд рублей. — Ред.).

Источник: Reuters

По данным телеканала Sky News, супруги Фрэд и Лесли Хиггинз купили лотерейный билет в магазине. Пенсионеры сперва подумали, что проиграли, поэтому вернули билет продавцу, который, в свою очередь, порвал билет напополам и выкинул в урну.

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Однако вскоре автомат сообщил, что семье необходимо обратиться в компанию — организатор лотереи. После чего супруги и получили свой баснословный выигрыш.

По данным телеканала, Лесли уволилась с работы. Пара, которая в браке уже 35 лет, купила кабриолет Audi. Теперь пенсионеры обдумывают планы поехать в Индию и Китай, а также купить второй дом на Барбадосе.

В июне сообщалось, что гражданин Ливана во второй раз выиграл главный приз лотереи Dubai Duty Free в размере $1 млн.

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