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01:09 (мск), источник: ТАСС

В России вступил в силу закон о повышении госпошлины за биометрический загранпаспорт

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/ — Теперь госпошлина за выдачу такого документа составляет 5 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

Новый закон, повышающий размер госпошлины за оформление биометрических заграничных паспортов гражданам РФ, а также устанавливающий новый вид пошлины за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на пластиковой основе, вступил в силу с 3 августа. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон подразумевает увеличение госпошлины за оформление загранпаспорта с электронным носителем с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. В обоих случаях речь идет о паспортах нового поколения.
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Также устанавливается новый вид госпошлины — за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если документ нового поколения изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, составит 3 тыс. рублей.

«Действующие размеры госпошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета более чем на 42% от фактических затрат МВД (в расчете на оказание одной госуслуги сумма компенсации затрат составит не более 1054,39 рублей — прим. ТАСС). Таким образом расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов, содержащих микрочип [нового поколения], вырастут в среднем на 1 тыс. рублей. Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к документу.

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