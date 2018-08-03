Сухие законы: как местные власти не дают россиянам пить

Источник: РИА "Новости"

В Ханты-Мансийском автономном округе собирают 20 тыс. подписей, чтобы запретить продажу алкоголя во всех городах и селах. Отдельные населенные пункты, где спиртное купить невозможно, в России уже есть, но на уровне субъекта федерации сухой закон по разным причинам еще не принимался. С какими сложностями сталкиваются региональные власти, пытаясь запретить россиянам пить, выяснил портал iz.ru.

Федеральный закон запрещает продавать алкоголь в магазинах с 23:00 по 8:00 по всей России. «При оказании услуг общественного питания» — можно. При этом документ разрешает местным властям устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции.

Генетическая предрасположенность

Впереди всей страны в этом деле Якутия. Уже к концу 2016 года магазины в 100 селах не могли получить лицензию на продажу спиртосодержащей продукции.

А с 2013 года, когда республика оказалась на первом месте в стране по количеству хронических алкоголиков, региональная администрация ограничила время продажи спиртосодержащих напитков шестью часами — с 14:00 до 20:00. И купить их с тех пор можно только в специализированных стационарных торговых объектах, которые запрещено открывать в многоквартирных домах.

Правда, в том же 2016 году распространение сухого закона в Якутии приостановилось. Несмотря на внушительную цифру в 100 населенных пунктов, все они — небольшие села, где живут в лучшем случае сотни, а то и десятки людей. Когда у депутатов возникла идея ввести сухой закон в административном центре Намского района Якутии — селе Намцы, население которого превышает 10 тыс. человек, а заодно и во всех остальных населенных пунктах района, они столкнулись с сопротивлением.

К апрелю 2017 года районные депутаты собрали 1,9 тыс. подписей в поддержку введения запрета на продажу алкоголя в Намцах. Но их остановили республиканские коллеги, когда инициативная группа собрала и передала им 1,2 тыс. подписей против нового закона.

Мы почувствовали, что на самом деле эта ситуация ведет к расколу в районе. Виктор Федоров Депутат Государственного Собрания Республики Саха

При этом идею провести в районе референдум заблокировала прокуратура. С уточнением, что запрет торговли спиртным не относится к вопросам местного самоуправления. Проведенный на сайте местной администрации опрос тоже показал практически одинаковое количество сторонников и противников реформы. Так что в Намцах купить алкоголь всё еще можно.

Аргументы противников и сторонников запрета алкоголя от региона к региону практически не меняются.

Первые говорят о рабочих местах и поступлениях в бюджет, о неизбежной криминализации этой сферы при уходе ее «в тень» и, как результат, росте количества контрафакта, что, в свою очередь, повысит количество алкогольных отравлений. Вторые клеймят первых за жажду наживы и желание иметь пьющий народ, которым проще управлять. Но в Якутии у апологетов сухого закона есть еще один весомый аргумент.

В организме многих представителей коренных народов севера, а также японцев и китайцев активнее, чем у европейцев и южан, накапливается ацетальдегид. Это токсичное вещество, в которое превращается спирт, попадая в человеческий организм.

Из-за этого повышается воздействие спирта на организм и быстрее формируется алкогольная зависимость.

Обусловлено это исторически. В отличие от Греции, Италии, Закавказья и других южных регионов, где культура виноделия развивалась тысячелетиями, северяне с алкоголем познакомились сравнительно недавно — виноградники там выращивать негде. И необходимый ген у них не сформировался.

Борцы с алкотеррором

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, где тоже проживают представители коренные малых народов Севера, активная антиалкогольная дискуссия идет уже год. В июне прошлого года глава региона Наталья Комарова распорядилась изучить возможность переноса всех точек продажи спиртного за черту городов и поселков.

Источник: РИА

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Тогда началось общественное обсуждение, в котором принял участие президент Торгово-промышленной палаты Югры Игорь Чертов. Высказал он логичное для человека на этом посту мнение, что поправки в региональное законодательство приведут к расцвету черного рынка алкоголя и большим затратам для честных предпринимателей. Итогом будет закрытие предприятий малого бизнеса, а это потеря налогов и рабочих мест. Предлагал же Чертков «постепенными системными мерами» менять «стиль потребления с опасного (пьянство, девиантное поведение, преступления в состоянии опьянения) на культурное употребление спиртного». «Союз борьбы за народную трезвость» назвал это «торгашеско-дьявольской» логикой и стратегией алкотеррора.

Несмотря на эти и другие яркие заявления общественников, ни о каких конкретных законодательных инициативах до последнего времени в регионе слышно не было. Лишь в начале июня представители организации «Работающая молодежь Сибири» заявили, что подготовили законопроект. Для того чтобы внести его на рассмотрение окружной думы, им необходимо собрать 20 тыс. подписей. И, чтобы ускорить этот процесс, «Работающая молодежь…» планирует в сентябре создать интернет-СМИ, которое будет пропагандировать полный запрет алкоголя.

Если говорить об активности людей, будем собирать по 20−30 подписей в час. С каждого города рассчитываем за лето собрать по тысяче подписей. Это будут полноценные подписи, с паспортными и контактными данными. Илья Бабошко Представитель организации «Работающая молодежь Сибири»

Пока же ограничения продажи алкоголя в ХМАО-Югре лишь немногим жестче, чем в большинстве регионов. Купить выпить там не получится только с 20:00 до 8:00.

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Экономисты против прокуроров

Убрать алкомаркеты хотя бы из жилых многоэтажных домов по примеру Якутии пытаются в Курганской области. Причем здесь идея исходила от областной прокуратуры, которая обратилась к депутатам. Согласно обнародованной осенью 2017 года статистике, каждое второе преступление в регионе совершалось в состоянии алкогольного опьянения, а в целом количество подобных происшествий выросло на 9,2%.

Предложению не дал хода региональный департамент экономического развития, который апеллировал к аналитической записке Минпромторга. По мнению экспертов министерства, смертность от алкоголя связана в первую очередь с употреблением суррогатных напитков. И ими будет заменено до 70% алкоголя при ограничении продаж.

А Россия и так один из лидеров по употреблению нелегально произведенного спиртного.

Так, по данным Росстата, в 2016 году в легальной рознице было куплено и выпито 7,7 л крепкого алкоголя на душу населения. И еще около 6,3 л — нелегальной и суррогатной спиртосодержащей крепкой продукции.

Так, в Курганской области не было введено никаких ограничений на продажу алкоголя, кроме федеральных. Приобрести его в магазинах, в том числе находящихся в жилых домах, можно с 8:00 до 23:00.

Ввести реальный запрет на продажу алкоголя на местах вообще удалось немногим. Действует он, к примеру, в иркутском селе Хамакар, где, согласно переписи 2010 года, живут 99 человек.

В Пермском крае розничная продажа любых алкогольных напитков невозможна в нескольких муниципальных образованиях во время массовых мероприятий, а в Ульяновской области — в выходные дни.

Кавказские особенности

Добиться хоть сколько-нибудь серьезных успехов в этом деле, сравнимых с якутскими, удалось только в Чеченской Республике. До 2009 года там уже действовали более жесткие по сравнению с федеральными нормы — алкоголь продавался с 11:00 до 19:00. В феврале 2009 года глава республики Рамзан Кадыров подписал закон, ограничивающий это время двумя утренними часами — с 8:00 до 10:00. В священный месяц Рамадан был введен круглосуточный запрет.

Тогда Чечня стала регионом с самыми жесткими нормами по продаже алкоголя на Северном Кавказе. Если в Рамадан спиртное нельзя купить, к примеру, и в Дагестане, то там розничная продажа до сих пор разрешена с 10:00 до 20:00. А в других кавказских республиках запреты еще мягче.

В декабре 2016 года легально купить алкоголь в Чечне стало практически невозможно.

После крупной автокатастрофы на трассе «Кавказ», в результате которой по вине пьяного водителя погибли восемь человек, стало известно, что магазины по продаже алкоголя добровольно отказались от выданных им лицензий. Произошло это после встречи с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым, руководившим оперативным штабом по профилактике ДТП.