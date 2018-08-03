Сухие законы: как местные власти не дают россиянам пить
С какими сложностями в регионах сопряжено введение запрета на продажу алкоголя.
С какими сложностями в регионах сопряжено введение запрета на продажу алкоголя.
В
Федеральный закон запрещает продавать алкоголь в магазинах с 23:00 по 8:00 по всей России. «При оказании услуг общественного питания» — можно. При этом документ разрешает местным властям устанавливать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции.
А с 2013 года, когда республика оказалась на первом месте в стране по количеству хронических алкоголиков, региональная администрация ограничила время продажи спиртосодержащих напитков шестью часами — с 14:00 до 20:00. И купить их с тех пор можно только в специализированных стационарных торговых объектах, которые запрещено открывать в многоквартирных домах.
Правда, в том же 2016 году распространение сухого закона в Якутии приостановилось. Несмотря на внушительную цифру в 100 населенных пунктов, все они — небольшие села, где живут в лучшем случае сотни, а то и десятки людей. Когда у депутатов возникла идея ввести сухой закон в административном центре Намского района Якутии — селе Намцы, население которого превышает 10 тыс. человек, а заодно и во всех остальных населенных пунктах района, они столкнулись с сопротивлением.
К апрелю 2017 года районные депутаты собрали 1,9 тыс. подписей в поддержку введения запрета на продажу алкоголя в Намцах. Но их остановили республиканские коллеги, когда инициативная группа собрала и передала им 1,2 тыс. подписей против нового закона.
Мы почувствовали, что на самом деле эта ситуация ведет к расколу в районе.
При этом идею провести в районе референдум заблокировала прокуратура. С уточнением, что запрет торговли спиртным не относится к вопросам местного самоуправления. Проведенный на сайте местной администрации опрос тоже показал практически одинаковое количество сторонников и противников реформы. Так что в Намцах купить алкоголь всё еще можно.
Первые говорят о рабочих местах и поступлениях в бюджет, о неизбежной криминализации этой сферы при уходе ее «в тень» и, как результат, росте количества контрафакта, что, в свою очередь, повысит количество алкогольных отравлений. Вторые клеймят первых за жажду наживы и желание иметь пьющий народ, которым проще управлять. Но в Якутии у апологетов сухого закона есть еще один весомый аргумент.
Обусловлено это исторически. В отличие от Греции, Италии, Закавказья и других южных регионов, где культура виноделия развивалась тысячелетиями, северяне с алкоголем познакомились сравнительно недавно — виноградники там выращивать негде. И необходимый ген у них не сформировался.
В
Тогда началось общественное обсуждение, в котором принял участие президент
Несмотря на эти и другие яркие заявления общественников, ни о каких конкретных законодательных инициативах до последнего времени в регионе слышно не было. Лишь в начале июня представители организации «Работающая молодежь Сибири» заявили, что подготовили законопроект. Для того чтобы внести его на рассмотрение окружной думы, им необходимо собрать 20 тыс. подписей. И, чтобы ускорить этот процесс, «Работающая молодежь…» планирует в сентябре создать
Если говорить об активности людей, будем собирать по 20−30 подписей в час. С каждого города рассчитываем за лето собрать по тысяче подписей. Это будут полноценные подписи, с паспортными и контактными данными.
Пока же ограничения продажи алкоголя в
Убрать алкомаркеты хотя бы из жилых многоэтажных домов по примеру Якутии пытаются в Курганской области. Причем здесь идея исходила от областной прокуратуры, которая обратилась к депутатам. Согласно обнародованной осенью 2017 года статистике, каждое второе преступление в регионе совершалось в состоянии алкогольного опьянения, а в целом количество подобных происшествий выросло на 9,2%.
Предложению не дал хода региональный департамент экономического развития, который апеллировал к аналитической записке Минпромторга. По мнению экспертов министерства, смертность от алкоголя связана в первую очередь с употреблением суррогатных напитков. И ими будет заменено до 70% алкоголя при ограничении продаж.
Так, по данным Росстата, в 2016 году в легальной рознице было куплено и выпито 7,7 л крепкого алкоголя на душу населения. И еще около 6,3 л — нелегальной и суррогатной спиртосодержащей крепкой продукции.
Так, в Курганской области не было введено никаких ограничений на продажу алкоголя, кроме федеральных. Приобрести его в магазинах, в том числе находящихся в жилых домах, можно с 8:00 до 23:00.
В Пермском крае розничная продажа любых алкогольных напитков невозможна в нескольких муниципальных образованиях во время массовых мероприятий, а в Ульяновской области — в выходные дни.
Добиться хоть
Тогда Чечня стала регионом с самыми жесткими нормами по продаже алкоголя на Северном Кавказе. Если в Рамадан спиртное нельзя купить, к примеру, и в Дагестане, то там розничная продажа до сих пор разрешена с 10:00 до 20:00. А в других кавказских республиках запреты еще мягче.
После крупной автокатастрофы на трассе «Кавказ», в результате которой по вине пьяного водителя погибли восемь человек, стало известно, что магазины по продаже алкоголя добровольно отказались от выданных им лицензий. Произошло это после встречи с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым, руководившим оперативным штабом по профилактике ДТП.
Сам Кадыров позже заявлял, что полного запрета на продажу алкоголя в республике нет. И это действительно так — купить спиртное в сетевом продуктовом в Грозном можно, с 8 до 10 утра. Но есть здесь своя специфика. В отличие от других регионов, где законодатели борются с продажей алкоголя в магазинах, закрывая глаза на предприятия общепита, в чеченской столице найти алкоголь невозможно как раз в кафе и ресторанах. Разве что в «Куполе» на 32-м этаже одной из башен «Грозный-Сити» по совершенно невероятной для любого подобного заведения и товара цене.