СМИ: Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество в суде

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко делят совместно нажитое имущество. Иск рассматривает Хамовнический суд Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на представителей суда.

По данным СМИ, исковое заявление подала Елена Степаненко. Оно зарегистрировано 4 июля. Рассматривать его суд будет 6 августа, сообщил собеседник издания.

Елена Степаненко не ответила на вопросы агентства, заявив, что у нее репетиция. Евгений Петросян, в свою очередь, сообщил, что ничего не знает об иске и предположил, что это недоразумение. Информацию о разводе со Степаненко он комментировать отказался.