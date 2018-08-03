Ученые рассказали об опасности отказа от алкоголя

Ученые из Французского национального института здоровья и медицинских исследований и Университетского колледжа Лондона использовали данные о более чем 9000 британцев, которым в 1985 году было 35−55 лет. Тогда эти люди начали участвовать в длительном исследовании их здоровья. Данные об их образе жизни, в том числе и об употреблении алкоголя, собирались регулярно. За 23 года исследования деменция развилась у 397 участников, средний возраст появления болезни составил 76 лет.