Жители Приморья получают тревожные сообщения от МЧС

По информации синоптиков, осадки в регионе начнутся в ночь на субботу, 4 августа. В ночь на воскресенье зона наиболее интенсивных дождей переместится к югу, а днём дожди будут прекращаться.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что из-за надвигающихся ливней МЧС обратилось к жителям края с предупреждением. Спасатели прогнозируют увеличение количества ДТП и подтопления автодорог. О том, что на смену знойному лету придут обильные осадки, предупредили и синоптики. Сильные дожди придутся как раз на предстоящий уикенд, 4 и 5 августа. Главный синоптик региона Борис Кубай сообщил, что в некоторых районах возможны грозы и град.