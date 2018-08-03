Жители Приморья получают тревожные сообщения от МЧС
МЧС рассылает приморцам тревожные сообщения. Приморье готовится к удару мощной стихии, сообщает РИА «Восток-Медиа».
МЧС рассылает приморцам тревожные сообщения. Приморье готовится к удару мощной стихии, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Синоптики передали по краю штормовое предупреждение
«На территории края пройдут сильные ливни, усиление ветра, подъём уровня воды. Возможны подтопления хозяйственных объектов, участков дорог, низководных мостов и дамб».
По информации синоптиков, осадки в регионе начнутся в ночь на субботу, 4 августа. В ночь на воскресенье зона наиболее интенсивных дождей переместится к югу, а днём дожди будут прекращаться.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что