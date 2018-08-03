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03:22 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Приморья получают тревожные сообщения от МЧС

МЧС рассылает приморцам тревожные сообщения. Приморье готовится к удару мощной стихии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

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Источник: Reuters

Синоптики передали по краю штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливневых дождей. Спасатели информируют жителей края готовят о непогоде. Приморцы получают от ведомства тревожные сообщения следующего содержания:

«На территории края пройдут сильные ливни, усиление ветра, подъём уровня воды. Возможны подтопления хозяйственных объектов, участков дорог, низководных мостов и дамб».

По информации синоптиков, осадки в регионе начнутся в ночь на субботу, 4 августа. В ночь на воскресенье зона наиболее интенсивных дождей переместится к югу, а днём дожди будут прекращаться.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что из-за надвигающихся ливней МЧС обратилось к жителям края с предупреждением. Спасатели прогнозируют увеличение количества ДТП и подтопления автодорог. О том, что на смену знойному лету придут обильные осадки, предупредили и синоптики. Сильные дожди придутся как раз на предстоящий уикенд, 4 и 5 августа. Главный синоптик региона Борис Кубай сообщил, что в некоторых районах возможны грозы и град.

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