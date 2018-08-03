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03:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровская «драма» получила миллионы на Невельского

Минкульт РФ выделил деньги на реализацию творческих проектов в 2018 году.

Министерство культуры РФ выделило театрам деньги на реализацию творческих проектов в 2018 году — всего 100 млн рублей. Гранты на конкурсной основе получили 15 учреждений культуры, в том числе два в Хабаровском крае, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровский краевой театр драмы получил 9,3 млн руб на спектакль с рабочим названием «Путь к океану. Адмирал Невельской» по пьесе белорусского драматурга Андрея Курейчика. Ставить пьесу будет столичный режиссёр Александр Калмыков.

В основе постановки — история о том, как в 1850 году Невельской был направлен на Дальний Восток с предписанием «не касаться устья Амура». Но вопреки приказу основал Николаевский пост (ныне город Николаевск-на-Амуре), подняв там российский флаг и объявив о суверенитете России над этими землями.

Напомним, тандем Калмыков-Курейчик работал и над музыкальной исторической драмой «Муравьёв. Граф Амурский», которую показали в ноябре прошлого года.

Репетиции спектакля начнутся в августе, после того, как труппа театра драмы выйдет из отпуска. Премьера назначена на конец октября, к Дню рождения Хабаровского края.

Помимо этого, грант получил и комсомольский театр драмы — около 5 млн рублей.

 — Федеральные средства они планируют направить на укрепление материально-технической базы, а также на создание трех постановок. Два спектакля будут предназначены для взрослых, один — для детей, — отметила начальник отдела искусств и народного творчества министерства культуры Хабаровского края Екатерина Дубовая.

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