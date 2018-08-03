Хабаровская «драма» получила миллионы на Невельского

Министерство культуры РФ выделило театрам деньги на реализацию творческих проектов в 2018 году — всего 100 млн рублей. Гранты на конкурсной основе получили 15 учреждений культуры, в том числе два в Хабаровском крае, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровский краевой театр драмы получил 9,3 млн руб на спектакль с рабочим названием «Путь к океану. Адмирал Невельской» по пьесе белорусского драматурга Андрея Курейчика. Ставить пьесу будет столичный режиссёр Александр Калмыков.

В основе постановки — история о том, как в 1850 году Невельской был направлен на Дальний Восток с предписанием «не касаться устья Амура». Но вопреки приказу основал Николаевский пост (ныне город Николаевск-на-Амуре), подняв там российский флаг и объявив о суверенитете России над этими землями.

Напомним, тандем Калмыков-Курейчик работал и над музыкальной исторической драмой «Муравьёв. Граф Амурский», которую показали в ноябре прошлого года.

Репетиции спектакля начнутся в августе, после того, как труппа театра драмы выйдет из отпуска. Премьера назначена на конец октября, к Дню рождения Хабаровского края.

Помимо этого, грант получил и комсомольский театр драмы — около 5 млн рублей.