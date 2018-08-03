Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интернет фанатеет от хаски и сиба-ину. Что в них особенного?
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Дети легендарных музыкантов снялись для глянца
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Поклонники восхищаются естественной красотой Екатерины Климовой
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Малиновская обнажилась на снимке - фото
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Анастасия Волочкова удивила абсолютно прозрачным платьем
Поклонники восхищаются естественной красотой Екатерины Климовой
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова о проблемах с алкоголем
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
03:52 (мск), источник: Вести Приморье

Грузовые поезда становятся популярным транспортом у приморцев

В дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Угольная поступило сообщение от машиниста грузового поезда, о том, что двое подростков едут на подножке вагона.

Незамедлительно на место выехали транспортные полицейские. Подростки пояснили им, что шли к озеру вдоль железной дороги, проверив рыболовные снасти, поставленные ранее, решили вернуться обратно. Мальчишки увидели грузовой поезд, который двигался на малой скорости, и запрыгнули на подножку вагона, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.

Инспекторами по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Угольная с детьми и их законными представителями были проведены беседы профилактического характера.

В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Информация о данном факте направлена в Комиссию по делам несовершеннолетних.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
Директор ФБР обвинил РФ во вмешательстве в промежуточные выборы
Названа причина смерти актера Юрия Мартынова
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Вступил в силу закон о повышении госпошлины на загранпаспорт
Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз
Смолов назвал причину своей аварии в Краснодаре
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь