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06:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Новосибирске на день: 3 августа будет плюс 20 градусов

Весь день будет облачно, но иногда солнце будет выходить из-за небольших туч.

В пятницу, 3 августа 26, в Новосибирске будет облачно, но иногда все же солнышко будет радовать сибиряков. При этом в течение дня будет достаточно прохладно — днем температура составит не более 20−12 градусов тепла. Ветер будет в течение всего дня в Новосибирске юго-восточный два метра в секунду.

К вечеру, по словам синоптиков, в городе небо станет полностью ясным, так как облака рассеются, и температура ночью, по информации новосибирского гидрометцентра составит около 9−11 градусов тепла.

«Яндекс. Погода» также обещает новосибирцам прохладную и достаточно облачную пятницу. Температура в светлое время суток достигнет плюс 20 градусов, а как стемнеет опуститься до плюс 9 градусов. При этом днем погода будет ощущаться еще холоднее, чем обещают синоптики — на плюс 17 градусов.

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