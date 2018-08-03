Погода в Новосибирске на день: 3 августа будет плюс 20 градусов

В пятницу, 3 августа 26, в Новосибирске будет облачно, но иногда все же солнышко будет радовать сибиряков. При этом в течение дня будет достаточно прохладно — днем температура составит не более 20−12 градусов тепла. Ветер будет в течение всего дня в Новосибирске юго-восточный два метра в секунду.

К вечеру, по словам синоптиков, в городе небо станет полностью ясным, так как облака рассеются, и температура ночью, по информации новосибирского гидрометцентра составит около 9−11 градусов тепла.