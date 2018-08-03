Погода в Новосибирске на день: 3 августа будет плюс 20 градусов
Весь день будет облачно, но иногда солнце будет выходить
Весь день будет облачно, но иногда солнце будет выходить
В пятницу, 3 августа 26, в Новосибирске будет облачно, но иногда все же солнышко будет радовать сибиряков. При этом в течение дня будет достаточно прохладно — днем температура составит не более 20−12 градусов тепла. Ветер будет в течение всего дня в Новосибирске
К вечеру, по словам синоптиков, в городе небо станет полностью ясным, так как облака рассеются, и температура ночью, по информации новосибирского гидрометцентра составит около 9−11 градусов тепла.
«Яндекс. Погода» также обещает новосибирцам прохладную и достаточно облачную пятницу. Температура в светлое время суток достигнет плюс 20 градусов, а как стемнеет опуститься до плюс 9 градусов. При этом днем погода будет ощущаться еще холоднее, чем обещают синоптики — на плюс 17 градусов.