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05:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Шаморовских «веревочников» приструнили силовики

Проблема свободного доступа граждан к водным объектам в разгар летнего сезона набирает актуальность. На территории Владивостокского городского округа пляжи Седанки, Санаторной, Чайки, Шаморы продолжают оставаться излюбленными местами отдыха горожан и гостей города. Прокуратура провела проверку, сообщили DEITA.RU в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

При проверках принято во внимание наличие на территории района только двух пляжей, купание на которых официально рекомендовано: бухта Лазурная (Шамора) и Санаторная (пляж парка имени Лазо).

Проверка показала: обоснованно взимание платы за парковку на территории пляжа ООО «Лотс» и больших асфальтированных парковок на 2 и 3 пляжах.

В отношении остальных недобросовестных «предпринимателей» возбуждены административные дела.

Проверена законность взимания платы за стоянку автомобилей в районе парка имени Лазо. Зафиксирована незаконная организация взимания платы за стоянку автомобилей (составлен протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ).

Напомним, прилегающая к пляжу территория должна быть оборудована асфальтированной парковкой, в таком случае законный арендатор (при условии наличия договора аренды) может взимать плату с автомобилистов.

При этом, если земельный участок передан коммерсанту по договору аренды в целях благоустройства территории, арендатор обязан оборудовать это место туалетами, кабинками для переодевания, контейнерами для мусора, а также системно вывозить отходы, наводить порядка в течение дня, обеспечивать безопасность отдыхающих.

Для извлечения прибыли законным арендаторам земельных участков в районе пляжей законом не запрещено размещать нестационарные объекты торговли в установленном порядке, а также оказывать услуги по прокату инвентаря. В этом случае оплата с отдыхающих берется только за пользование данными услугами. При этом любой может попасть к морю бесплатно, если инвентарем коммерсанта не пользуется.

Михаил Грач.

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