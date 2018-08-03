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06:57 (мск), источник: Nakanune.ru

Школьница из Верхнего Уфалея спасла тонущего ребёнка

В городе Верхний Уфалей отдых на пляже едва не обернулся трагедией.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Челябинской области, 12-летняя школьница Алена спасла тонущего 6-летнего ребенка. Подросток отдыхала на водоеме вместе со своей бабушкой, когда увидела, как недалеко от нее на спине лежала маленькая девочка. Подплыв к ней поближе, школьница увидела, как у неё посинели губы, после чего взяла ребенка за руки и вынесла на берег.

При этом люди, находившиеся в это время на пляже, никак не отреагировали на происходящее. Алена обратилась к дежурившим на пляже казакам-спасателям, который оказали пострадавшей первую помощь, после чего ребенок пришел в себя. После этого казаки вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в городскую больницу.

Как выяснилось, у Алены имеется второй разряд по плаванию.

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