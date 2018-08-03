Новосибирск в тумане: фотографии окутанного белой дымкой города заполонили соцсети

Перепады температур сделали свое дело — Новосибирск оказался сегодня утром окутан плотным, густым туманом. Напомним, что ночью было очень холодно для лета. Местами температура опускалась ниже восьми градусов тепла.

Новосибирцы решили поделиться в соцсетях природным явлением и немного посетовать на то, что короткое лето в Сибири уже подошло к концу, и холода возвращаются в город. Фотографии появились и в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Туман был настолько густой, что дальше десяти метров не было ничего видно.

— Осенняя пора, — коротко резюмировал фоторяд подписчик группы Дмитрий.

Туман распространился по всему городу и далеко за его пределы, ведь холодно было не только в Новосибирске.