Новосибирск в тумане: фотографии окутанного белой дымкой города заполонили соцсети
Сегодня ночью было серьезное похолодание.
Сегодня ночью было серьезное похолодание.
Перепады температур сделали свое дело — Новосибирск оказался сегодня утром окутан плотным, густым туманом. Напомним, что ночью было очень холодно для лета. Местами температура опускалась ниже восьми градусов тепла.
Новосибирцы решили поделиться в соцсетях природным явлением и немного посетовать на то, что короткое лето в Сибири уже подошло к концу, и холода возвращаются в город. Фотографии появились и в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Туман был настолько густой, что дальше десяти метров не было ничего видно.
— Осенняя пора, — коротко резюмировал фоторяд подписчик группы Дмитрий.
Туман распространился по всему городу и далеко за его пределы, ведь холодно было не только в Новосибирске.
— Вот такая ситуация была в Марусино, — отметил пользователь Виталий.