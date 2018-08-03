Синоптики обещают теплые выходные в Красноярске
По данным Гидрометцентра России, сегодня в светлое время суток температура воздуха не превысит отметку в 18 градусов, ночью похолодает до 7 градусов, осадки маловероятны.
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По данным Гидрометцентра России, сегодня в светлое время суток температура воздуха не превысит отметку в 18 градусов, ночью похолодает до 7 градусов, осадки маловероятны.
Солнечная и теплая погода ожидается в субботу — воздух прогреется до 26-ти градусов, ночью будет 13 градусов. Чуть прохладнее будет в воскресенье, однако может быть дождь.
В начале следующей недели прогнозируется небольшое похолодание, а со среды столбик термометра вновь поползет вверх.