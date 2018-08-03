Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интернет фанатеет от хаски и сиба-ину. Что в них особенного?
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
Дети легендарных музыкантов снялись для глянца
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Алекс Родригес рассказал о помолвочном кольце Дженнифер Лопез
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Королева выступила на "свадьбе" у Билана - СМИ
Убившие отца сестры выкладывали откровенные фото
Эмили Ратаковски перевоплотилась в Жаклин Кеннеди для новых съек
Вера Брежнева и ее 17-летняя дочь блистали на ужине в Монако
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова о проблемах с алкоголем
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
04:49 (мск), источник: ДЕЙТА

3,5 тысячи школьников бесплатно отдохнули в Приморье

Почти тысяча школьников по бесплатным путевкам отправились на отдых в загородные лагеря. Завершающие оздоровительную кампанию смены открываются в Партизанске, Уссурийске, Черниговском и Кировском районах, об этом DEITA. RU сообщили в краевой администрации.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, в июне-июле в летних лагерях побывали почти 3,6 тысяч детей, нуждающихся в особой поддержке государства. Все эти дети смогли отдохнуть и поправить здоровье благодаря реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края».

«Бесплатные путевки получают дети из семей, стоящих на учете в органах соцзащиты, а также воспитанники детских домов», — уточняют специалисты.

Около двух тысяч школьников в эти дни находятся в социально-реабилитационных центрах Приморья. Практически ежедневно, вместе с персоналом учреждений, находятся добровольцы, которые помогают воспитателям организовывать досуг воспитанников. В рядах добровольцев — студенты и школьники, трудовые коллективы и предприниматели, общественные и некоммерческие организации.

«У каждого из наших центров есть такие друзья. В основном, те неравнодушные люди, которые однажды откликаются на добровольческую деятельность, пополняют списки постоянных волонтеров учреждения», — говорит директор департамента Лилия Лаврентьева.

В минувший понедельник в реабилитационном центре «Парус надежды» высадился настоящий десант волонтеров. Союз десантников Приморья совместно с представителями краевого наркологического диспансера предложили детям захватывающую военно-спортивную игру. Причем соперниками команды «Паруса» стала команда подростков из КНР.

Школьники соседней страны прибыли во Владивосток с экскурсионной программой и с удовольствием приняли приглашение отправиться в центр для несовершеннолетних.

«Стрельба по мишеням из разного вида оружия, освобождение заложников, отработка действий при угрозе теракта, преодоление полосы препятствий — в эти и другие, не менее увлекательные этапы игры подростки вкладывали все силы и эмоции. Стремление к победе было по-настоящему взрослым», — делятся сотрудники центра.

В личных зачетах отмечены как наши воспитанники, так и подростки из Китая. В командном зачете у российских школьников оказалось второе место.

«Но это нисколько не огорчило наших ребят. Они тут же организовали веселую игру, в которую с удовольствием включились юные гости», — рассказала директор «Паруса» Наталья Панкова, отметив особую роль организаторов этой встречи — представителей Союза десантников. По ее словам, эта общественная организация давно в списках друзей реабилитационного центра.

Екатерина Лапкина.

Все новости региона
 Россияне активно переходят на сладенькое
Автомобилиста вот так пристыдили в соцсетях
Директор ФБР обвинил РФ во вмешательстве в промежуточные выборы
Названа причина смерти актера Юрия Мартынова
Шнуров: Победа России на ЧМ-2018 привела бы к катастрофе
Университет годами заваливал девушек ради приема мужчин
Вступил в силу закон о повышении госпошлины на загранпаспорт
Крепкая ягодка: в Узбекистане уродился небьющийся арбуз
Смолов назвал причину своей аварии в Краснодаре
Спорт
Назло Медведевой: тайные знаки Загитовой из Японии Российская фигуристка Алина Загитова стала главной звездой одной из программ на японском телеканале
Hi-Tech
Представлены компьютеры будущего Ноутбуке из будущего: рекордно тонкие и рекордно мощные
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии Актриса спела на Дне российского кино в Юрмале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Как выглядят популярные модели в обычной жизни Не все красотки подиума идеальны, некоторые из них во время отдыха между дефиле позволяют себе лишнего... И (сюрприз!) становятся обычными девушками
Дети
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз Актриса планирует принять в семью ребенка после развода с мужем.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь