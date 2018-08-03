3,5 тысячи школьников бесплатно отдохнули в Приморье

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, в июне-июле в летних лагерях побывали почти 3,6 тысяч детей, нуждающихся в особой поддержке государства. Все эти дети смогли отдохнуть и поправить здоровье благодаря реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края».

«Бесплатные путевки получают дети из семей, стоящих на учете в органах соцзащиты, а также воспитанники детских домов», — уточняют специалисты.

Около двух тысяч школьников в эти дни находятся в социально-реабилитационных центрах Приморья. Практически ежедневно, вместе с персоналом учреждений, находятся добровольцы, которые помогают воспитателям организовывать досуг воспитанников. В рядах добровольцев — студенты и школьники, трудовые коллективы и предприниматели, общественные и некоммерческие организации.

«У каждого из наших центров есть такие друзья. В основном, те неравнодушные люди, которые однажды откликаются на добровольческую деятельность, пополняют списки постоянных волонтеров учреждения», — говорит директор департамента Лилия Лаврентьева.

В минувший понедельник в реабилитационном центре «Парус надежды» высадился настоящий десант волонтеров. Союз десантников Приморья совместно с представителями краевого наркологического диспансера предложили детям захватывающую военно-спортивную игру. Причем соперниками команды «Паруса» стала команда подростков из КНР.

Школьники соседней страны прибыли во Владивосток с экскурсионной программой и с удовольствием приняли приглашение отправиться в центр для несовершеннолетних.

«Стрельба по мишеням из разного вида оружия, освобождение заложников, отработка действий при угрозе теракта, преодоление полосы препятствий — в эти и другие, не менее увлекательные этапы игры подростки вкладывали все силы и эмоции. Стремление к победе было по-настоящему взрослым», — делятся сотрудники центра.

В личных зачетах отмечены как наши воспитанники, так и подростки из Китая. В командном зачете у российских школьников оказалось второе место.

«Но это нисколько не огорчило наших ребят. Они тут же организовали веселую игру, в которую с удовольствием включились юные гости», — рассказала директор «Паруса» Наталья Панкова, отметив особую роль организаторов этой встречи — представителей Союза десантников. По ее словам, эта общественная организация давно в списках друзей реабилитационного центра.