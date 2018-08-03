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04:47 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

У «СКА-Хабаровск» победу не забрали

Вины клуба в выходе на поле дисквалифицированного игрока не нашли.

2 августа в Москве на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС было рассмотрено заявление ФК «Армавир» о применении к ФК «СКА-Хабаровск» дисциплинарной санкции в виде присуждения поражения в матче 1-ого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 2018/2019 в связи с участием в матче футболиста Ираклия Квеквескири.
По результатам заседания в удовлетворении заявления ФК «Армавир» отказано, результат игры (победа армейцев 3:0) оставлен в силе. Члены КДК согласились с доводами ФК «СКА-Хабаровск» относительно отсутствия вины клуба в том, что на поле вышел дисквалифицированный Ираклий Квеквескири, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, он был удален с поля в последнем матче прошлого сезона, когда играл за московский «Арарат» в первенстве ПФЛ (третьего по силе российского футбольного дивизиона) и не имел права играть в следующем матче. Однако информация об этом потерялась при документообороте между ПФЛ и ФНЛ. В итоге «Армавир» подал протест с требованием засчитать «СКА-Хабаровск» техническое поражение со счетом 0:3, как это предусмотрено регламентом соревнований.


«При оформлении заявки на матч 1-ого тура против ФК “Армавир”, “СКА-Хабаровск” руководствовался официальной информацией из ФНЛ о том, что в отношении вновь пришедших футболистов, в том числе Ираклия Квеквескири, отсутствуют нереализованные дисквалификации, — пояснил Дмитрий Кигинько, гендиректор юридической фирмы “Двитекс”, который представлял интересы “СКА-Хабаровск” на заседании КДК. — В ходе заседания представитель ФНЛ подтвердил, что в адрес организации дважды поступала информация от ПФЛ об отсутствии нереализованных дисквалификаций у футболиста Квеквескири.
Однако 17 июля 2018, когда матч первого тура в Хабаровске уже начался, ПФЛ неожиданно прислал новый список дисквалифицированных игроков, в котором значился и Квеквескири. Поскольку игра уже началась и футболист уже вышел на поле, клуб не имел возможности ничего сделать».

Как подчеркнул Дмитрий Кигинько, в ходе заседания КДК РФС были предоставлены необходимые доказательства того, что клуб, со своей стороны, предпринял все необходимые действия для проверки информации о наличии нереализованных дисквалификаций у вновь прибывших футболистов, в связи с чем вина «СКА-Хабаровск» в совершении нарушения отсутствует и к клубу не могут быть применены дисциплинарные санкции.

«С учетом изложенных обстоятельств, мы считаем решение КДК РФС единственно верным, так как футбольные клубы не могут и не должны ставить под сомнение информацию, которую они получают непосредственно от организаторов соревнований», — сказал он.
Генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев отметил, чтол решение КДК РФС отказать в удовлетворении заявления ФК «Армавир» является справедливым и взвешенным.

— Наш клуб на следующий день после этой игры озвучивал позицию: ФК «СКА-Хабаровск» регламент не нарушал. Мы отправили в КДК нашу развернутую позицию в письменном виде, а сегодня я лично, представители ФНЛ, ПФЛ и ФК «Армавир» почти два часа подробно отвечали на вопросы членов КДК. Итоговое решение юрисдикционного органа, на мой взгляд, получилось взвешенным и объективным. Повторюсь, вины нашего клуба в сложившейся ситуации нет, поэтому результат матча с «Армавиром» (игра закончилась победой нашей команды 3:0) остался в силе.

Напомним, очередной матч первенства ФНЛ СКА проведет завтра в Хабаровске. Встреча с ФК «Мордовия» начнется в 18.00.

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