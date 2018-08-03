Животные в приморских зоопарках спасаются от жары в бассейнах

Источник: РИА Новости

На прошлой неделе жара во Владивостоке дважды ставила температурный рекорд: 24 июля столбик термометра поднялся до отметки +30,9 градусов, что перекрыло абсолютный максимум на этот день (+30,6), который отмечался в 1967 году, а 28 июля воздух прогрелся до +31,3°C, что выше максимума на этот день (+31,0), зафиксированного в 1972 году. Сейчас во Владивостоке душно, днем воздух прогреется до +28 градусов. В целом, в крае на этой неделе +28…+32 градуса. В прибрежных районах — до 35 градусов тепла.

Холодные фрукты

В зоопарке «Чудесный» в Уссурийске в жару участили подачу воды каждому животному.

«Раньше им разносили воду каждые два часа, теперь каждые 30 минут. Также каждые два часа обливаем животных, у которых нет бассейнов в вольере, прохладной водой. Пища также подается в прохладном виде. Все животные, кроме хищников, получают прохладные фрукты», — рассказал РИА Новости представитель зоопарка.

По его словам, жарче всего в такую погоду медведям и свиньям.

«Обливаем практически всех, кроме черепах, некоторых других мелких животных, тигрицы — у нее личный бассейн. Воду в бассейне тоже каждые два часа меняем, чтобы была прохладная. Тигрица очень любит купаться», — добавил собеседник.

Все в бассейн

В зоопарке «Садгород» в пригороде Владивостока в жару поливают водой медведей.

«У нас на территории много деревьев, и животные прячутся в тень. Есть летний водопровод, поилки, дополнительно поливаем водой животных — медведей, например. У тигров есть свой бассейн, где они купаются. Молодая львица Астра, хоть львы и не любят залазить в воду, играет с подругой-тигрицей в бассейне», — рассказал РИА Новости директор зоопарка Сергей Асновин.

По его словам, это не столько от жары, сколько от желания порезвиться. Так как лев — африканское животное, ему, чтобы охладиться, достаточно уйти в тень.

Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев рассказал РИА Новости, что в период жары животные больше времени проводят в воде — на территории много бассейнов и мелких водоемов.

«Все идут купаться: тигры, медведи, выдры, еноты, барсуки. Плюс у нас много деревьев — из-за тени животным не так жарко», — добавил Мезенцев.