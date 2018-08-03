Мэр Красноярска поддержал снос фонтана у ТЦ на Красрабе
Однако многие жители
Однако многие жители
Глава Красноярска Сергей Еремин поддержал решение убрать фонтан возле ТЦ «Красноярье».
Напомним, о сносе фонтана стало известно в конце июня. Тогда появилась информация, что на месте фонтана бизнесмены построят новую парковку. Однако местные жители не поддержали инициативу. Отметим, что фонтан не работал уже два года, так как его признали аварийным. Каркас фонтана разрушился, металлические элементы проржавели, а насосы вышли из строя. В итоге на месте фонтана решили просто положить брусчатку, а парковки появятся в другой части площади. Во время рейда по Кировскому району глава города сообщил, что обновленная площадь ему нравится.
«Сейчас все правильно сделано. Потому что должна быть в целом комплексность. А то мы сделаем — у нас тут будет потемкинская деревня, здесь будет разруха, как после бомбежки, зато будет стоять в этом маленький