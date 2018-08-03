Житель Усть-Илимска выплатил долг, чтобы улететь в Израиль

Житель Усть-Илимска погасил задолженность перед банком, чтобы улететь в Израиль. Как сообщает 3 августа 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, гражданин М. оформил кредит на сумму более 300 тыс. рублей, но финансовые обязательства не выполнил. По иску банка мировой судья обязал мужчину выплатить долг, в установленный срок тот погасил его лишь частично, невыплаченный остаток составил 67 тыс. рублей. Тогда судебный пристав ограничил право мужчины на выезд за пределы России. Узнав об этом, гражданин М. оплатил долг в течение трёх дней.