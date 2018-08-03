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13:33 (мск), источник: АиФ Омск

Погода в Омске. 4 и 5 августа умеренно тепло

Пятничный прогноз погоды от «АиФ в Омске» расскажет о погодных условиях предстоящих выходных.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 89% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

Омичи на этих выходных будут отмечать День города. В областном центре городе запланированы масштабные гуляния, и горожане уже с нетерпением ждут субботу и воскресенье.

Даже те, кто не хочет участвовать в праздничных мероприятиях, с радостью думают о грядущих выходных, чтобы отдохнуть и заняться делами, которые откладывали в долгих ящик всю неделю.

Во многом наши планы на уикенд зависят от погоды. Определиться, чем заняться в ближайшие два дня, вам поможет пятничный прогноз от «АиФ в Омске».

Погода на рабочей неделе в Омске была прохладной — температура воздуха держалась на уровне +17−2- градусов. Выходные не будут кардинального отличаться от всей недели.

По данным омского гидрометцентра, 4 августа местами дождь, гроза. Ветер от юго-западного до северо-западного 6−11 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура ночь. +12…+17°С, при прояснении до +7°С, днём +15…+20°С, по юго-востоку до +25°С.

5 августа местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3−8 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 13 м/с. Температура ночью +6…+11°С, при прояснении до +2°С, днём +17…+22°С.

Праздничного всем настроения и хороших выходных, несмотря на погоду!

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