Погода в Омске. 4 и 5 августа умеренно тепло
Пятничный прогноз погоды от «АиФ в Омске» расскажет о погодных условиях предстоящих выходных.
Пятничный прогноз погоды от «АиФ в Омске» расскажет о погодных условиях предстоящих выходных.
Омичи на этих выходных будут отмечать День города. В областном центре городе запланированы масштабные гуляния, и горожане уже с нетерпением ждут субботу и воскресенье.
Даже те, кто не хочет участвовать в праздничных мероприятиях, с радостью думают о грядущих выходных, чтобы отдохнуть и заняться делами, которые откладывали в долгих ящик всю неделю.
Во многом наши планы на уикенд зависят от погоды. Определиться, чем заняться в ближайшие два дня, вам поможет пятничный прогноз от «АиФ в Омске».
Погода на рабочей неделе в Омске была прохладной — температура воздуха держалась на уровне +17−2- градусов. Выходные не будут кардинального отличаться от всей недели.
По данным омского гидрометцентра, 4 августа местами дождь, гроза. Ветер от
5 августа местами небольшой дождь. Ветер
Праздничного всем настроения и хороших выходных, несмотря на погоду!