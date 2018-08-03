Во Владивостоке назначен новый директор «ВПОПАТ № 1»

Директором муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1» назначен опытный управленец Игорь Сергеевич Садов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Новый руководитель городского автотранспортного предприятия имеет большой опыт работы в различных сферах на руководящих должностях, обладает навыками стратегического планирования и управления людьми, умением прогнозировать и принимать нестандартные управленческие решения. Перед Игорем Садовым стоит задача навести порядок и модернизировать муниципальный транспорт Владивостока. Напомним, сферу общественного транспорта во Владивостоке ждут серьезные изменения. Об этом заявил глава города Виталий Веркеенко.

«Вопрос работы общественного транспорта один из важнейших для Владивостока. Необходимо наладить базовые вещи, такие, как расписание автобусов, их необходимое количество, исправность техники. Общественный транспорт должен быть однотипным, чистым, красивым, комфортным, ходить по расписанию, стоять на остановках не более двух минут, водители которого не должны разговаривать по телефону во время движения и прикасаться к деньгам пассажиров. Мы понимаем, что и как можно улучшить в этой сфере. В соответствии с этим видением будет разработана соответствующая программа и в отношении коммерческих перевозчиков, и в отношении муниципального транспорта», подчеркнул глава Владивостока.

Для справки:

Игорь Сергеевич Садов родился 4 апреля 1962 года.

В 1984 году окончил Тихоокеанское Высшее военное морское училище имени С. О. Макарова (г. Владивосток), в 1989 году в г. Санкт-Петербурге завершил обучение в Высших специальных офицерских классах ВМФ по специальности «командир противолодочного корабля», а в 1999 году окончил Военно-морскую академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова по специальности «военное и административное управление».