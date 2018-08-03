Во Владивостоке назначен новый директор «ВПОПАТ № 1»
Новый руководитель городского автотранспортного предприятия имеет большой опыт работы в различных сферах на руководящих должностях.
Новый руководитель городского автотранспортного предприятия имеет большой опыт работы в различных сферах на руководящих должностях.
Директором муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1» назначен опытный управленец Игорь Сергеевич Садов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Вопрос работы общественного транспорта один из важнейших для Владивостока. Необходимо наладить базовые вещи, такие, как расписание автобусов, их необходимое количество, исправность техники. Общественный транспорт должен быть однотипным, чистым, красивым, комфортным, ходить по расписанию, стоять на остановках не более двух минут, водители которого не должны разговаривать по телефону во время движения и прикасаться к деньгам пассажиров. Мы понимаем, что и как можно улучшить в этой сфере. В соответствии с этим видением будет разработана соответствующая программа и в отношении коммерческих перевозчиков, и в отношении муниципального транспорта», подчеркнул глава Владивостока.
Для справки:
Игорь Сергеевич Садов родился 4 апреля 1962 года.
В 1984 году окончил Тихоокеанское Высшее военное морское училище имени С. О. Макарова (г. Владивосток), в 1989 году в г.
До 2010 года служил в