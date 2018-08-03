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16:11 (мск), источник: НИА Новосибирск

В Новосибирске потеплеет до 27 градусов

Как обещают синоптики Гидрометцентра, 4 августа потеплеет до 27 градусов, осадки маловероятны. Дождь ожидается в ночь на 5 августа и в воскресенье днём. Осадки немного «охладят» город.

В начале следующей недели ожидается солнечная погода: днём 22−24 градуса, ночью — около 12-ти. Со среды станет ещё теплее.

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