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07:05 (мск), источник: Комсомольская правда

На улицах Челябинска просто так раздают деньги

Кто эти филантропы.

Представьте: подходит к вам незнакомый человек и протягивает деньги. Что бы вы подумали? Такой случай произошел с челябинкой Натальей. Причем, дважды.

— Месяц назад ко мне подошел мужчина и довольно настойчиво просил взять у него мелочь. Хотя бы одну копейку. Как он объяснил, у него сегодня день раздачи денег. Я отказалась, отшутилась, и он ушел. Но вчера ситуация повторилась снова. Ко мне на том же месте подошла уже девушка с точно таким же предложением. Я не бомж и выгляжу нормально. Подскажите, если кто-то с подобным сталкивался, — написала женщина в группе «Подслушано ЧМЗ» в «ВКонтакте».

Первое предположение было про порчу, наговоренную на деньги. Но верным оказался другой ответ.

— Есть такой психологический тренинг. Нужно взять у трех незнакомых людей деньги. И отдать так же незнакомым людям, причем не ниже статусом. Отдать всегда сложнее, — пояснил подписчик группы Слава Правдин.

Тренинг называется «Деньги». Смысл в том, что коуч якобы психологически настраивает своих учеников на приход денег. А отдавать деньги нужно тоже уметь. Видимо, рядом с домом Натальи открылся офис такого коуч-центра.

— Я на такое ходила. Чушь полная! Но многим нравится. Все же хотят чуда. Раньше к бабкам ходили. Теперь к тем же бабкам, только с «образованием психолога» и не за «сколько можешь», а тысяч за 7 — 8, — высказалась Марина Богатенкова.

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