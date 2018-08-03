На улицах Челябинска просто так раздают деньги

Представьте: подходит к вам незнакомый человек и протягивает деньги. Что бы вы подумали? Такой случай произошел с челябинкой Натальей. Причем, дважды.

— Месяц назад ко мне подошел мужчина и довольно настойчиво просил взять у него мелочь. Хотя бы одну копейку. Как он объяснил, у него сегодня день раздачи денег. Я отказалась, отшутилась, и он ушел. Но вчера ситуация повторилась снова. Ко мне на том же месте подошла уже девушка с точно таким же предложением. Я не бомж и выгляжу нормально. Подскажите, если кто-то с подобным сталкивался, — написала женщина в группе «Подслушано ЧМЗ» в «ВКонтакте».

Первое предположение было про порчу, наговоренную на деньги. Но верным оказался другой ответ.

— Есть такой психологический тренинг. Нужно взять у трех незнакомых людей деньги. И отдать так же незнакомым людям, причем не ниже статусом. Отдать всегда сложнее, — пояснил подписчик группы Слава Правдин.

Тренинг называется «Деньги». Смысл в том, что коуч якобы психологически настраивает своих учеников на приход денег. А отдавать деньги нужно тоже уметь. Видимо, рядом с домом Натальи открылся офис такого коуч-центра.