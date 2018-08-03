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07:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Омская мэрия не станет вырубать деревья на бульваре Мартынова

Чиновники учли мнение горожан.

Скандал разгорелся после того, как на бульваре Мартынова началась реконструкция. Стало известно, что в мэрии собираются вырубить несколько десятков деревьев. Чиновники ссылались на то, что они старые и это необходимо. Местные жители были категорически против. Тогда мэр Омска Оксана Фадина предложила решить судьбу деревьев горожанам голосованием. Ожидаемо большинство высказалось за деревья.

В итоге в мэрии сообщили, что зелень сохранят. Более того, дополнительно на бульваре Мартынова высадят 168 деревьев.

— Сегодня завершены работы по подрезке сухих веток. Ни одно дерево не будет снесено. Более того, в этом году дополнительно будут высажены ели, шаровидные ивы, пихты и другие, — цитирует главу Центрального округа Сергея Дмитриенко пресс-служба омской мэрии.

Добавим, что обновленный бульвар Мартынова откроют в начале сентября.

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