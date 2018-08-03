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07:23 (мск), источник: Kazinform

Изменена схема движения 11 автобусных маршрутов в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Изменена схема движения 11 автобусных маршрутов из-за ремонта по проспекту Туран в Астане, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В столице в связи с проводимыми ремонтными работами на проспекту Туран, на участке от Кургальжинское шоссе — ул. Сарайшык, ограничено движение автобусного сообщения», — говорится в сообщении руководителя службы по связям с общественностью ТОО «Astana LRT» Науат Азанбаевой в Фейсбук.

Маршрут № 12 от начального остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» до пересечения Кургальжинское шоссе — пр. Туран без изменения, далее налево на Кургальжинское шоссе, направо на пр. Кабанбай батыра, налево на ул. Кунаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

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Маршрут № 32 от начального остановочного пункта «Д/с Бал бала» до пересечения Кургальжинское шоссе — пр. Кабанбай батыра без изменения, далее прямо по пр. Кабанбай батыра, направо на ул. Сарайшык, налево на пр. Туран, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 35 от начального остановочного пункта «Ж/м Караоткель-2» до пересечения Кургальжинское шоссе — пр. Туран без изменения, далее прямо по Кургальжинскому шоссе, направо на пр. Кабанбай батыра, налево на ул. Кунаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 46 от начального остановочного пункта «Ул. Карасу» до пересечения Кургальжинское шоссе — пр. Туран без изменения, далее налево на Кургальжинское шоссе, далее направо на пр. Кабанбай батыра, далее направо на ул. Сарайшык, налево на пр. Туран, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 53 от начального остановочного пункта «Рынок «Шарын» до пересечения Кургальжинское шоссе — пр. Туран без изменения, далее налево на Кургальжинское шоссе, далее направо на пр. Кабанбай батыра, далее направо на ул. Сарайшык, налево на пр. Туран, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 54 от начального остановочного пункта «Ул. Болашак» до пересечения Кургальжинское шоссе — пр. Туран без изменения, далее налево на Кургальжинское шоссе, далее направо на пр. Кабанбай батыра, далее налево на ул. Сарайшык, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 102 от начального остановочного пункта «Специализированный ЦОН» до пересечения Кургальжинское шоссе — пр. Туран без изменения, далее налево на Кургальжинское шоссе, далее направо на пр. Кабанбай батыра, далее налево на ул. Кунаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 107 от начального остановочного пункта «Агрогородок» до пересечения Кургальжинское шоссе — пр. Туран без изменения, далее налево на Кургальжинское шоссе, далее направо на пр. Кабанбай батыра, далее налево на ул. Кунаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.

Маршрут № 300 от начального остановочного пункта «Село Акмол» до пересечения Кургальжинское шоссе — пр. Туран без изменения, далее прямо по Кургальжинскому шоссе, далее направо на пр. Кабанбай батыра, далее направо на ул. Достык до конечного остановочного пункта «ТРЦ «Азия парк».
В обратном направлении с остановочного пункта «ТРЦ «Азия парк» прямо по ул. Достык, далее направо на пр. Туран, далее направо на ул. Кунаева, далее налево на пр. Кабанбай батыра, далее налево на Кургальжинское шоссе, далее по существующей схеме движения.

Маршрут № 305 от начального остановочного пункта «Пос. Караоткель» до пересечения Кургальжинское шоссе — пр. Туран без изменения, далее прямо по Кургальжинскому шоссе, далее направо на пр. Кабанбай батыра, далее направо на ул. Достык до конечного остановочного пункта «ТРЦ «Азия парк».
В обратном направлении с остановочного пункта «ТРЦ «Азия парк» прямо по ул. Достык, далее направо на пр. Туран, далее направо на ул. Кунаева, далее налево на пр. Кабанбай батыра, далее налево на Кургальжинское шоссе, далее по существующей схеме движения.

Маршрут № 312 от начального остановочного пункта «Село Акмол» до пересечения Кургальжинское шоссе — пр. Туран без изменения, далее прямо по Кургальжинскому шоссе, далее направо на пр. Кабанбай батыра, далее направо на ул. Достык до конечного остановочного пункта «ТРЦ «Азия парк».

В обратном направлении с остановочного пункта «ТРЦ «Азия парк» прямо по ул. Достык, далее направо на пр. Туран, далее направо на ул. Кунаева, далее налево на пр. Кабанбай батыра, далее налево на Кургальжинское шоссе, далее по существующей схеме движения.

Ограничение действует с 19:00 часов 2 августа по 19:00 часов 3 августа 2018 года.

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