В Красноярске из-за перекрытия улицы Копылова автобусы пойдут в объезд

Так, со стороны Железнодорожного района в направлении Октябрьского автобусы № 3, 31, 63, 83, 12, 14, 43, 49, 80, 91 будут объезжать перекрытый участок через Ладо Кецховели и улицу Новосибирскую, а далее в будут выезжать на улицу Киренского или Годенко в зависимости от маршрута. В обратном направлении автобусы № 2, 3, 12, 14, 43, 49, 80, 91, 90, 38 пойдут через улицу Красной Армии, а затем будут выезжать на Копылова, или через Ладо Кецховели на проспект Свободный. По новому маршруту пустят и троллейбусы. Маршруты № 4 и 13 будут двигаться по временной схеме через улицу Робеспьера и Маерчака, далее по Калинина, Тотмина, Высотной и проспекту Свободный. Маршрута № 15 на период ремонта будет приостановлен.