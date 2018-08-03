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06:02 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске из-за перекрытия улицы Копылова автобусы пойдут в объезд

Схема движения изменится 3 августа.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске из-за дорожных работ с 3 августа по 30 ноября полностью перекроют улицу Копылова. В итоге пассажирский транспорт пустят по новому маршруту.

Так, со стороны Железнодорожного района в направлении Октябрьского автобусы № 3, 31, 63, 83, 12, 14, 43, 49, 80, 91 будут объезжать перекрытый участок через Ладо Кецховели и улицу Новосибирскую, а далее в будут выезжать на улицу Киренского или Годенко в зависимости от маршрута. В обратном направлении автобусы № 2, 3, 12, 14, 43, 49, 80, 91, 90, 38 пойдут через улицу Красной Армии, а затем будут выезжать на Копылова, или через Ладо Кецховели на проспект Свободный. По новому маршруту пустят и троллейбусы. Маршруты № 4 и 13 будут двигаться по временной схеме через улицу Робеспьера и Маерчака, далее по Калинина, Тотмина, Высотной и проспекту Свободный. Маршрута № 15 на период ремонта будет приостановлен.

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