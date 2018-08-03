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12:52 (мск), источник: BBC News Русская служба

Полиция Цюриха советует собакам носить обувь в жару

Полиция швейцарского Цюриха призвала владельцев собак покупать для них специальную обувь, чтобы защитить лапы от воздействия высоких температур.

Как сообщает вещательная корпорация SRF, полиция начала кампанию под названием «Хот-дог», в рамках которой рассказывает собаководам о том, как старадают лапы их питомцев при соприкосновении с раскаленным асфальтом.

В Швейцарии, как и во многих других европейских странах, нынешнее лето выдалось рекордно жарким — в течение июля температура колебалась в районе 30 градусов по Цельсию. В некоторых районах страны началась засуха.

По словам пресс-секретаря городской полиции Цюриха Майкла Уокера, при такой температуре воздуха асфальт может нагреваться до 50−55 градусов, что вызывает особый дискомфорт у собак.

«Когда собака ходит по раскаленному асфальту, она сжигает лапы — точно так же, как человек, который идет по нему босиком», — сказал он в интервью SRF.

В связи с этим полиция советует жителям проверять температуру земли во время выгула собак, приложив тыльную сторону ладони к поверхности и подержав ее течение пяти секунд.

Полицейские также советуют не оставлять собак запертыми в автомобилях на жаре и следить за тем, чтобы домашние питомцы потребляли достаточное количество воды.

«Слишком жарко? В таком случае избегайте походов по асфальту на солнце, на больших собак надевайте специальную обувь, а маленьких несите на руках», — говорится в «Фейсбуке» полиции Цюриха.

Свой пост полицейские сопроводили фотографиями служебных собак в защитной обуви.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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