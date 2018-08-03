Красноярцам рассказали, как выбрать вкусные арбузы и дыни

В первую очередь нужно обратить внимание на внешний вид: хороший арбуз крупный, имеет целостный покров, твердую блестящую корку и ярко окрашен. Светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть ярко-желтым или даже оранжевым. Чтобы проверить арбуз на спелость, нужно попробовать проткнуть корку ногтем. Если она легко протыкается — значит, арбуз еще не дозрел.

Также можно ударить арбуз — если он спелый, при ударе ладонью он вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст.

Мякоть у хорошего арбуза должна быть красной, со зрелыми семенами черного или коричневого цвета. На вкус мякоть сочная и сладкая, без слизи.

«Цвет мякоти “плохого” арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у “неправильного” арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками», — предупреждают в Роспотребнадзоре.

Зрелые арбузы не слишком отличаются размерами от неспелых, поэтому не стоит выбирать самый маленький или самый большой плод — лучше отдать предпочтение среднему.

Дыни выбирают по таким же правилам, как и арбузы. Но есть нюансы: у спелой дыни противоположная от хвостика сторона чуть мягкая. Если щелкнуть по кожуре, то плод должен издать глухой звук. Кроме того, дыня обязательно должна приятно пахнуть.

Покупать арбузы и дыни можно только в проверенных местах: в супермаркетах и на рынках с лотков и стеллажей. Опасно покупать плоды, которые продают с земли, возле дорог или во дворах. Также ни в коем случае нельзя вырезать кусочек на пробу или брать часть арбуза или дыни.