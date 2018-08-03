Красноярцам рассказали, как выбрать вкусные арбузы и дыни
Специалисты краевого управления Роспотребнадзора дали красноярцем советы по правильному выбору бахчевых: арбузов и дынь.
Специалисты краевого управления Роспотребнадзора дали красноярцем советы по правильному выбору бахчевых: арбузов и дынь.
В первую очередь нужно обратить внимание на внешний вид: хороший арбуз крупный, имеет целостный покров, твердую блестящую корку и ярко окрашен. Светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть
Также можно ударить арбуз — если он спелый, при ударе ладонью он вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст.
Мякоть у хорошего арбуза должна быть красной, со зрелыми семенами черного или коричневого цвета. На вкус мякоть сочная и сладкая, без слизи.
«Цвет мякоти “плохого” арбуза интенсивно
Дыни выбирают по таким же правилам, как и арбузы. Но есть нюансы: у спелой дыни противоположная от хвостика сторона чуть мягкая. Если щелкнуть по кожуре, то плод должен издать глухой звук. Кроме того, дыня обязательно должна приятно пахнуть.
Покупать арбузы и дыни можно только в проверенных местах: в супермаркетах и на рынках с лотков и стеллажей. Опасно покупать плоды, которые продают с земли, возле дорог или во дворах. Также ни в коем случае нельзя вырезать кусочек на пробу или брать часть арбуза или дыни.
После того, как вы принесли дыню или арбуз домой, нужно помыть их теплой водой с мылом. Разрезанные плоды можно хранить только в холодильнике. Если арбуз имеет кислый запах, то есть его нельзя — можно отравиться.