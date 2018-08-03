Подвоз питьевой воды организовали в селе Оёк, деревнях Ревякина и Бургаз

Как сообщает 2 августа 2018 года пресс-служба администрации района, получить воду их жители могут еженедельно по пятницам из автоцистерны на базе автомобиля КамАЗ.

В деревне Ревякина воду можно получить на ул. Молодежной, 8 с 8.00 до 10.00, затем с 10.00 до 12.00 цистерна будет стоять по адресу: ул. Байкальская, 41 г. В деревне Бургазе подвоз воды организован по адресу: ул. Центральная, 64а с 12.30 до 13.30. В селе Оёк цистерна базируется по адресу: ул. Кирова, 91 (возле магазина «Теремок») с 14.00 до 15.30.