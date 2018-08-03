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06:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Черемхово реконструируют улицу Маяковского

На реконструкцию ул. Маяковского в Черемхово направят 127 млн рублей из областного и местного бюджетов.

Источник: Агентство «Москва»

Капитальный ремонт планируется закончить к концу октября 2020 года. Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области объявило тендер на выполнение строительных работ. Заявки на участие в конкурсе принимают до 10 августа, а 13 августа планируется подвести его итоги, сообщает 2 августа 2018 года RosTender.info.

Как указано в материалах тендера, сейчас дорожное полотно улицы магистрального значения находится в неудовлетворительном состоянии — оно покрыто выбоинами глубиной до 5 см и сеткой трещин шириной до 3 см. Последний ремонт улицы делали в 1989—1990 годах.

Подрядчику предстоит отремонтировать дорогу от дома № 87 до дома № 227 на участке протяженностью 3,9 км. Рабочим предстоит снять дорожное полотно, люки, ограждения, демонтировать автобусные остановки, а затем положить новую дорогу из асфальтобетона и построить остановочные павильоны из деревянного бруса.

Движение транспорта перекрывать не будут, автомобили будут двигаться по одной из свободных от ремонта полос. Заказчиком работ выступает администрация Черемхово.

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