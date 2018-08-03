В Екатеринбурге построили пирамиду из восемнадцати тысяч монет

Он был посвящен грядущим Дню строителя и 295-летию Екатеринбурга. Участники мероприятия устанавливали новые рекорды, и тем самым помогали больным детям, сообщает пресс-служба «Уральского объединения строителей», которое является организатором праздника.

В частности, благодаря горожанам и собственным пожертвованиям объединения строителей на празднике построили пирамиду из 18 тыс. двухрублевых монет. Получив второе место в мире и первое место в России, Екатеринбург стал первым российским городом по строительству пирамид из монет. Ранее в Литве создали пирамиду из миллиона монет, а в Белоруссии из 880.

Также была построена башня на ладони артиста из 46 монет. Рекордсмена — итальянца Сильвио Сабба, который соорудил пирамиду из 69 монет, догнать немного не удалось.

В общей сложности в ходе благотворительного двухчасового праздника собрано порядка 50 тыс. рублей. Все деньги поступят в благотворительный Фонд «Мы вместе» для лечения больных детей.