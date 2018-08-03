В Екатеринбурге построили пирамиду из восемнадцати тысяч монет
Накануне в центре Екатеринбурга отмечали не только день ВДВ, но и благотворительный семейный праздник «Строители будущего».
Накануне в центре Екатеринбурга отмечали не только день ВДВ, но и благотворительный семейный праздник «Строители будущего».
Он был посвящен грядущим Дню строителя и 295-летию Екатеринбурга. Участники мероприятия устанавливали новые рекорды, и тем самым помогали больным детям, сообщает
В частности, благодаря горожанам и собственным пожертвованиям объединения строителей на празднике построили пирамиду из 18 тыс. двухрублевых монет. Получив второе место в мире и первое место в России, Екатеринбург стал первым российским городом по строительству пирамид из монет. Ранее в Литве создали пирамиду из миллиона монет, а в Белоруссии из 880.
Также была построена башня на ладони артиста из 46 монет. Рекордсмена — итальянца Сильвио Сабба, который соорудил пирамиду из 69 монет, догнать немного не удалось.
В общей сложности в ходе благотворительного двухчасового праздника собрано порядка 50 тыс. рублей. Все деньги поступят в благотворительный Фонд «Мы вместе» для лечения больных детей.
На празднике также выступила музыкальная группа, чемпион Европы кикбоесер Алексей Спирин, для детей были устроены конкурс рисунков, также они строили башни из лего. Гостей угощали едой советских строителей — гречневой кашей с сервелатом и яйцом.