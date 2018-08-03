Двенадцать опасных перекрестков в Хабаровске оборудуют камерами

Источник: Агентство «Москва»

В Хабаровске камеры появятся на 12 перекрестках, где часто происходят аварии. Оборудование установят уже в этом месяце, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Устройствами видеофиксации оборудуют перекрестки следующих улиц: Шевчука — Оборонная, Павла Морозова — 65 Лет Победы, Павла Морозова — Флегонтова, Краснореченская — Индустриальная, Павла Морозова — Индустриальная, Краснореченская — Узловая, Павла Морозова — Бийская, Краснореченская — Репина, Краснореченская — Суворова, Суворова — проспект 60-летия Октября, Краснореченская — Прогрессивная, Суворова — Ворошилова. Стоимость работ превысит 50 млн рублей.

Установка камер — часть федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Напомним, что в 2018 году по этой программе в дальневосточной столице и Хабаровском районе отремонтируют 114 километров трасс, из них 63 километра уже обновили.