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06:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Двенадцать опасных перекрестков в Хабаровске оборудуют камерами

Новые комплексы видеофиксации появятся в Индустриальном районе.

Источник: Агентство «Москва»

В Хабаровске камеры появятся на 12 перекрестках, где часто происходят аварии. Оборудование установят уже в этом месяце, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Устройствами видеофиксации оборудуют перекрестки следующих улиц: Шевчука — Оборонная, Павла Морозова — 65 Лет Победы, Павла Морозова — Флегонтова, Краснореченская — Индустриальная, Павла Морозова — Индустриальная, Краснореченская — Узловая, Павла Морозова — Бийская, Краснореченская — Репина, Краснореченская — Суворова, Суворова — проспект 60-летия Октября, Краснореченская — Прогрессивная, Суворова — Ворошилова. Стоимость работ превысит 50 млн рублей.

Установка камер — часть федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Напомним, что в 2018 году по этой программе в дальневосточной столице и Хабаровском районе отремонтируют 114 километров трасс, из них 63 километра уже обновили.

Жители региона могут оставлять свои замечания и пожелания на сайте проекта bkdrf.ru.

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