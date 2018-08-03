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07:19 (мск), источник: Zakon.kz

Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана

Возможен град.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 763 мм рт. ст. 5 м/с

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут дожди с грозами, возможен град, усилится ветер, ночью и утром на севере и востоке ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, днем местами возможен град, в Северо-Казахстанской ночью и утром местами — туман. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15−20 м/с. В Карагандинской областях ожидается местами усиление ветра 18 м/с. Ночью и утром в Жамбылской, Туркестанской, днем в Мангистауской областях усилится ветер 15−20 м/с.

В Алматинской, местами в Мангыстауской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 26°, преимущественно ясно.

Погода в Астане днем 23°, преимущественно ясно.

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