Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
Возможен град.
Возможен град.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут дожди с грозами, возможен град, усилится ветер, ночью и утром на севере и востоке ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».
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В Алматинской, местами в Мангыстауской областях ожидается сильная жара.
В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской,
Погода в Алматы днем 26°, преимущественно ясно.
Погода в Астане днем 23°, преимущественно ясно.