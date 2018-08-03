Юмористы из КВН с молотка продают мусор с Байкала
Акцию бурятских юмористов поддержал известный телеведущий Азамат Мусагалиев и актер из «Реальных пацанов» Владимир Селиванов.
Акцию бурятских юмористов поддержал известный телеведущий Азамат Мусагалиев и актер из «Реальных пацанов» Владимир Селиванов.
Гости за столиками, карточки с номерами, ведущий с молотком — как есть атрибуты аукциона. Только обычно на светских мероприятиях в качестве лотов выставляют драгоценности, предметы искусства или личные вещи знаменитостей, а кавээнщики из Бурятии предлагали купить… пакет с байкальским мусором. Так оригинально к проблеме загрязнения озера решили привлечь внимание веселые и находчивые. Акцию назвали «Мусор из головы».
— Друзья, давайте вместе сохраним Байкал чистым, — обратился к подписчикам в соцсетях лидер
— На аукционе выручили всего 54 тысячи рублей. Для первого раза неплохо, хотя на свадьбах порой кусок торта дороже продают, — пошутил Чингис.
Еще одна идея акции «Мусор из головы» — призвать отдыхающих на Байкале убирать за собой. Кавээнщиков поддержали знаменитости. Сначала актер Владимир Селиванов Вован из сериала «Реальные пацаны» в видеообращении призвал туристов не мусорить на Байкале. А потом подключился и известный телеведущий Азамат Мусагалиев.
— Увозить мусор с Байкала — это вполне логично: покайфовали и убрали за собой. Это самая правильная инициатива. Чистый Байкал — чистый кайф, — сказал Азамат в видео и показал палец вверх.
Акция продолжается. Кэвээнщики предлагают сфотографировать и опубликовать в Сети видеоролики с хэштегами #МусорИзГоловы #заберимусорсобой, чтобы и другие последовали хорошему примеру. В планах еще запустить вирусные ролики и даже комикс.