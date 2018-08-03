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07:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске разгорелся скандал вокруг здания бывшего кинотеатра «Металлист»

Скандал сегодня разгорелся вокруг здания бывшего кинотеатра «Металлист» в Ленинском районе Новосибирска: пока государство решает, не взять ли под охрану этот исторический объект, частный собственник начал стирать его с лица земли.

Источник: Вести - Новосибирск

Слухи о готовящемся сносе «Металлиста» ходили по Новосибирску несколько дней. И оправдались. Экскаватор с утра начал крушить старое здание.

Сергей Бондаренко, корреспондент: «Обеспокоенная общественность вызвала полицию, и работы по сносу сегодня приостановили».

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Первый в городе звуковой кинотеатр построили в начале тридцатых годов прошлого века и вскоре он стал центром культурной жизни левобережья.

Марина Мерзлякова, руководитель Центра истории развития Ленинского района «Пост № 1»: «Он не только функционально был кинотеатром (он обслужил более 70 миллионов кинозрителей), но это было место, где встречалась молодежь, в фойе звучала музыка, были танцы вечером — это было такое место притяжения».

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В начале нынешнего века «Металлист» приватизировали, помещения стали торговыми и подсобными, а земля рядом с Монументом Славы — очевидно, лакомым кусочком-участком для жилищного строительства. Однако у здания в стиле конструктивизма буквально на днях сменился статус — его включили в список так называемых «выявленных объектов культурного наследия». Предстоящая экспертиза должна решить, попадет ли «Металлист» под охрану государства, но даже на промежуточном этапе манипуляции со строением запрещены. Невзирая на это, собственник приступил к демонтажу. Работы полиция приостановила сегодня в районе обеда, но спустя несколько часов, когда официальные лица покинули площадку, ковш экскаватора снова стал крушить «Металлист».

Александр Кошелев, руководитель Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области: «Де-юре, скажем так, они могут заявлять, что “мы не знали о том, что это объект культурного наследия” до момента начала работ и приостановки работ. Но в ходе приостановки документы были вручены строительной организации, и в настоящее время говорить о том, что они “не знают, что это выявленный объект культурного наследия” уже не соответствует истине».

Глава культурно-охранного ведомства сегодня не исключил судебных разбирательств вокруг «Металлиста». Снос сегодня после обеда полиция приостановила вторично, но зданию уже успели нанести довольно серьезный конструктивный ущерб. Возможно, именно в этом и заключалась разрушительная тактика.

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