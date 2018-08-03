«Как с этим жить?» — сельчанка пожаловалась на нашествие паразитов
Жительница поселка Заводского Приморского края пожаловалась в социальных сетях на то, что ее дома атаковали миллионы мух, сообщает DEITA. RU.
Жительница поселка Заводского Приморского края пожаловалась в социальных сетях на то, что ее дома атаковали миллионы мух, сообщает DEITA. RU.
По словам женщины, выйти на улицы из частного дома просто невозможно, так как сразу облепляют тысячи мух. «Это у нас терраса возле дома и стоит стол. Кушать мы за ним не кушаем. Тут даже выйти не возможно. Здесь столько мух… Как нам жить с этим?» — задается главным вопросом автор видео.
Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети. Местные жители отмечают, что такая беда в поселке ежегодно. Кроме того, на весь населенный пункт стоит страшная вонь. «Там
Екатерина Лапкина.