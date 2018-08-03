«Как с этим жить?» — сельчанка пожаловалась на нашествие паразитов

По словам женщины, выйти на улицы из частного дома просто невозможно, так как сразу облепляют тысячи мух. «Это у нас терраса возле дома и стоит стол. Кушать мы за ним не кушаем. Тут даже выйти не возможно. Здесь столько мух… Как нам жить с этим?» — задается главным вопросом автор видео.