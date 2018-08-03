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08:39 (мск), источник: ДЕЙТА

«Как с этим жить?» — сельчанка пожаловалась на нашествие паразитов

Жительница поселка Заводского Приморского края пожаловалась в социальных сетях на то, что ее дома атаковали миллионы мух, сообщает DEITA. RU.

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По словам женщины, выйти на улицы из частного дома просто невозможно, так как сразу облепляют тысячи мух. «Это у нас терраса возле дома и стоит стол. Кушать мы за ним не кушаем. Тут даже выйти не возможно. Здесь столько мух… Как нам жить с этим?» — задается главным вопросом автор видео.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети. Местные жители отмечают, что такая беда в поселке ежегодно. Кроме того, на весь населенный пункт стоит страшная вонь. «Там из-за свинофермы и птицефабрики вонь и мухи. Сочувствую жителям поселка. Остается ждать зимы», — пишут комментаторы. Неравнодушные граждане рекомендовали обратиться санэпидемстанцию и другие соответствующие органы.

Екатерина Лапкина.

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