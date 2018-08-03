Пермская «Звезда» потерпела второе поражение подряд

«Звезда» в Ульяновске уступила «Волге» 0:2 в третьем туре ПФЛ. Ключевой эпизод встречи произошел во втором тайме, когда при счете 0:1 судья отменил «чистое» взятие ворот пермской командой.

В первом тайме самый реальный момент был у пермяков. Уже в добавленное время Секретов попал в перекладину. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

На 53 минуте после удара Юрия Воронина в дальний угол «Волга» вышла вперед. Игра пошла на встречных курсах. Пермяки имели несколько реальных моментов сравнять счет и даже забили гол, но арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав сомнительный офсайд.

— После игры инспектор матча Александр Васильев пересмотрел эпизод с незасчитанным из-за офсайда голом нашей команды и признал ошибку судьи — гол был забит по правилам, — отметили в пресс-службе пермского клуба. Счет должен был стать 1:1, а в итоге все завершилось победой хозяев 2:0.