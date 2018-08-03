Пермская «Звезда» потерпела второе поражение подряд
В Ульяновске подопечные Константина Парамонова уступили местной «Волге» 0:2.
В Ульяновске подопечные Константина Парамонова уступили местной «Волге» 0:2.
«Звезда» в Ульяновске уступила «Волге» 0:2 в третьем туре ПФЛ. Ключевой эпизод встречи произошел во втором тайме, когда при счете 0:1 судья отменил «чистое» взятие ворот пермской командой.
В первом тайме самый реальный момент был у пермяков. Уже в добавленное время Секретов попал в перекладину. На перерыв команды ушли при счете 0:0.
На 53 минуте после удара Юрия Воронина в дальний угол «Волга» вышла вперед. Игра пошла на встречных курсах. Пермяки имели несколько реальных моментов сравнять счет и даже забили гол, но арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав сомнительный офсайд.
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