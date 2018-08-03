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07:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермская «Звезда» потерпела второе поражение подряд

В Ульяновске подопечные Константина Парамонова уступили местной «Волге» 0:2.

«Звезда» в Ульяновске уступила «Волге» 0:2 в третьем туре ПФЛ. Ключевой эпизод встречи произошел во втором тайме, когда при счете 0:1 судья отменил «чистое» взятие ворот пермской командой.

В первом тайме самый реальный момент был у пермяков. Уже в добавленное время Секретов попал в перекладину. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

На 53 минуте после удара Юрия Воронина в дальний угол «Волга» вышла вперед. Игра пошла на встречных курсах. Пермяки имели несколько реальных моментов сравнять счет и даже забили гол, но арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав сомнительный офсайд.

— После игры инспектор матча Александр Васильев пересмотрел эпизод с незасчитанным из-за офсайда голом нашей команды и признал ошибку судьи — гол был забит по правилам, — отметили в пресс-службе пермского клуба. Счет должен был стать 1:1, а в итоге все завершилось победой хозяев 2:0.

На 84 минуте Бикчантаев пробил Шумайлова ударом из-за штрафной. 0:2 — второе поражение подряд «Звезды». Напомним, что в понедельник пермяки уступили в 1/128 финала Кубка России «Зениту-Ижевску».

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