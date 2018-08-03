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07:41 (мск), источник: СуперОмск

Бывшие руководители «Авангарда» нашли новую работу

Отец и сын Шалаевы, работавшие в омском хоккейном клубе «Авангард» до конца прошлого сезона, трудоустроились в Федерацию хоккея России.

Бывший президент «ястребов» Владимир Шалаев стал первым вице-президентом по вопросам национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Виктор Шалаев, занимавший в «Авангарде» пост генерального менеджера, назначен его советником.

Как ранее сообщал «СуперОмск», по итогам прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги Владимира Шалаева на посту президента «Авангарда» сменил Максим Сушинский. Топ-менеджер «Газпромнефти» Александр Крылов стал председателем совета директоров клуба. Пост директора по хоккейным операциям доверили Евгению Хацею.

Напомним, что руководство «ястребов» сейчас выбирает новую арену для клуба. Из-за аварийного состояния «Арены Омск» «Авангард» вынужден начать сезон в другом городе. По информации «СуперОмска», омской площадке может потребоваться замена одной из стен. Команда, скорее всего, выберет для игр Мытищи или Красноярск.

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