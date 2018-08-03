Бывшие руководители «Авангарда» нашли новую работу
Отец и сын Шалаевы, работавшие в омском хоккейном клубе «Авангард» до конца прошлого сезона, трудоустроились в Федерацию хоккея России.
Отец и сын Шалаевы, работавшие в омском хоккейном клубе «Авангард» до конца прошлого сезона, трудоустроились в Федерацию хоккея России.
Бывший президент «ястребов» Владимир Шалаев стал первым
Как ранее сообщал «СуперОмск», по итогам прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги Владимира Шалаева на посту президента «Авангарда» сменил Максим Сушинский.
Напомним, что руководство «ястребов» сейчас выбирает новую арену для клуба.