Бывшие руководители «Авангарда» нашли новую работу

Бывший президент «ястребов» Владимир Шалаев стал первым вице-президентом по вопросам национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Виктор Шалаев, занимавший в «Авангарде» пост генерального менеджера, назначен его советником.

Как ранее сообщал «СуперОмск», по итогам прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги Владимира Шалаева на посту президента «Авангарда» сменил Максим Сушинский . Топ-менеджер «Газпромнефти» Александр Крылов стал председателем совета директоров клуба. Пост директора по хоккейным операциям доверили Евгению Хацею.