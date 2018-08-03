«СМИ сделали свое дело»: части свердловских выпускников изменили оценки за ЕГЭ по-английскому

Источник: РИА "Новости"

Изменения там появились накануне, 2 августа, сообщила мама одного из школьников.

«Ура! СМИ сделали свое дело. В личных кабинетах детей появились новые баллы за ЕГЭ, который сдали 18 июня. Не прошло и полгода. Надеюсь, что борьба не закончена, потому что есть еще сотни детей, написавших достойные эссе и прекрасно “отговоривших” и получивших при этом незаслуженно низкие баллы. Прецедент создан. Решение так называемых Конфликтных комиссий можно оспорить», — написала свердловчанка в соцсети Facebook.

По ее данным, двум подросткам добавили к результату по 11 баллов, одному — 6, еще одному — 4 и трем — по одному.

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«Только представьте — из 10 работ, попавших в Москву, 7 — повысили оценку! То есть получается, что погрешности, мягко говоря, местной предметной комиссии составили 70%! При всей ужесточенности требований к критериям оценивания! Что из этого следует? Да, нужно перепроверять все остальные работы!», — комментирует мама другого выпускника, также получившего за эссе ноль баллов.

Как ранее сообщало ЕАН, по неофициальным данным, около 200 свердловских выпускников получили ноль баллов за эссе, которое являлось одной из частей ЕГЭ по английскому языку. Авторам работ объяснили, что они не раскрыли тему сочинения, которая звучала как «Ранний выбор карьерного пути — ключ к успеху». Как рассказывают родители, проверяющие посчитали, что если в каждом абзаце не употребляется само слово «успех», то работа не соответствует заявленной теме. Обращение с апелляцией в конфликтную комиссию в основной массе случаев при этом результата не дало — там продолжают настаивать, что тема не раскрыта. ЕГЭ-скандал получил общественный резонанс и широко освещался в СМИ.