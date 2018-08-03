МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильных дождях и грозах 3 августа
Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
МЧС сообщает о штормовом предупреждении в Прикамье.
По данным пермского гидрометцентра, 3 августа в Пермском крае ожидается сильный дождь, местами грозы. Днём будет
Температура воздуха днём 3 августа будет около 19−24 градусов. На севере края столбик термометра может опуститься до 14 градусов.
МЧС рекомендует жителям региона избегать нахождения с опасными и незакреплёнными конструкциями, быть внимательными на дорогах.