МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильных дождях и грозах 3 августа

МЧС сообщает о штормовом предупреждении в Прикамье.

По данным пермского гидрометцентра, 3 августа в Пермском крае ожидается сильный дождь, местами грозы. Днём будет северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха днём 3 августа будет около 19−24 градусов. На севере края столбик термометра может опуститься до 14 градусов.