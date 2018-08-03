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06:52 (мск), источник: АиФ Прикамье

МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильных дождях и грозах 3 августа

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 763 мм рт. ст. 5 м/с

МЧС сообщает о штормовом предупреждении в Прикамье.

По данным пермского гидрометцентра, 3 августа в Пермском крае ожидается сильный дождь, местами грозы. Днём будет северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха днём 3 августа будет около 19−24 градусов. На севере края столбик термометра может опуститься до 14 градусов.

МЧС рекомендует жителям региона избегать нахождения с опасными и незакреплёнными конструкциями, быть внимательными на дорогах.

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