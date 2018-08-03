Омские хозяйственники в День города будут работать в три смены

С 3 по 5 августа за соблюдением чистоты и порядка на улицах Омска будут следить более тысячи рабочих и задействовано почти 500 единиц техники. Как сообщает пресс-служба портала мэрии, сотрудники УДХБ будут работать в три смены.

Проводятся работы по уборке мусора и приведению в порядок дорог и тротуаров. Так, по словам директора УДХБ Владимира Казимирова, уже подготовлены в празднованию Дня города Любинский проспект, улица Партизанская. В графике Соборная площадь и подходы ней, скверы Воскресенский и Выставочный, сквер на набережной Тухачевского, маршрут Сибирского международного марафона, многочисленные места проведения главных праздничных мероприятий, включая окружные выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора».