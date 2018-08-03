После Дня ВДВ екатеринбуржцы нашли на улицах вырванные из земли и раздавленные урны

В частности, вандалы, обладающие недюжинной силой, отметились возле магазина «Красное и Белое», который специализируется на продаже спиртного, на улице Малышева. Читатели, приславшие фото в редакцию ЕАН, прокомментировали: «Урны буквально с мясом вырвали».

Отметим, что вчерашний праздник в Екатеринбурге без происшествий не прошел. Так, в центре Екатеринбурга был избит мужчина, который, по словам очевидцев, вступил в конфликт с отдыхающими «десантниками».