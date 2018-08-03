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07:59 (мск), источник: VN.ru

С 20 августа новосибирцам разрешено ходить в лес

Установлены сроки сбора грибов и ягод в Новосибирской области — 20 августа по 10 сентября новосибирцам разрешили посещать лес. Соответствующий приказ подписан в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

«Сроки сбора клюквы, брусники и кедрового ореха устанавливаются, прежде всего, для того, чтобы обеспечить сохранность и рациональное использование лесных ресурсов, — объяснила подписание документа пресс-секретарь министерства природных ресурсов Ольга Леонтьева. — Собирать эти дары природы можно практически во всех лесах. Под запретом только кедровые лесосеменные плантации».

В 2018 году срок время заготовки грибов и ягод совпал с прошлогодним: с 20 августа можно начинать заготавливать ягоды брусники, с 25 августа — кедровые орехи и с 10 сентября — ягоды клюквы. Эти даты определены не случайно, как правило, учитываются погодные условия, время созревания плодов, территориальное расположение районов области.

Как подчеркнул временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий, все эти меры необходимы и направлены на сбережение зарослей ягодников и кедрача от повреждений, вызванных ранней заготовкой, и позволят сохранить будущий урожай.

Именно эти причины — исключение нанесения вреда лесным насаждениям, истощения имеющихся пищевых лесных ресурсов в результате преждевременной заготовки кедровых орехов, дикорастущих плодов и ягод — заставляют органы власти принимать законы об официальных заготовительных сроках.

Добавим, что созревание брусники происходит дважды за год. Первый раз ягоды поспевают в конце лета — начале осени. Второе плодоношение происходит с октября по ноябрь. Неспелая ягода достаточно плотно сидит на ножке, и ее просто напросто стараются вырвать, используя различный механический инвентарь: совки, гребни, лопатки. При этом сборщики не задумываются о том, что вредят стеблям растений и снижают качество последующего урожая.

Для заготовки кедровых орехов тоже существует благоприятный период, когда при помощи колота после удара о ствол дерева плоды легко снимаются с ветвей. Заготовка неспелых шишек также наносит ущерб лесу — нарушается кормовая база для лесных обитателей. Поврежденные от сильных ударов кедры могут легко погибнуть от грибка, который появляется в местах от ударов, впоследствии вызывает гниение дерева.

В Новосибирской области «ягодными» районами считаются Венгеровский, Кыштовский, Северный и Убинский — здесь можно собирать клюкву, а Куйбышевский, Сузунский и Усть-Таркский — щедры на бруснику. За кедровыми орехами стоит отправляться в Болотнинский, Искитимский, Колыванский, Кыштовский и Северный районы.

Однако, как считают специалисты, орехи в нынешнем году не уродились. Кедр хорошо плодоносит раз в пять лет. А вот предпосылки для богатого урожая в будущем году есть, говорят лесники. А по ягоды все же можно и сходить: предположительно урожай будет не ниже прошлых лет.

«Каких-либо ограничений для сбора дикоросов для граждан не существует. Но заготовки должны быть предназначены для личных нужд, а не с целью наживы», — пояснили в министерстве природных ресурсов.

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