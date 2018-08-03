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08:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинцев приглашают забежать за облака

На 25 августа в национальном парке «Таганай» назначен один из старейших горных марафонов на Урале.

27 лет назад туристическая фирма «Таганай-Турист-Сервис» решила организовать забег на гору Круглица. В путь вышли сотрудники турфирмы и фанаты троп Таганая. С тех пор забеги стали ежегодными. А к летним испытанием добавился зимний забег «Лыжня за облака».

В программе летнего забега, назначенного на 25 августа, трассы разной сложности. Есть детская, простенькая, в 500 м длиной. Допускаются дети возрастом от трех до семи лет.

Для взрослых — забеги в 12 км, 30 км и 42 км. Возрастные ограничения: от 18 лет до возраста «50+».

Романтичное название «Забег за облака» горный марафон получил из-за наборы высоты участниками. Пробежавшие 12 км поднимутся на 350 м над уровнем моря. Тем, кто одолеет 30 км, окрестности откроются с высоты 1050 м. А победители трассы в 42 км покорят вершины на высоте 1400 м. Там точно облака цепляются за горы.

Кстати, на дистанции 42 км через каждые 6−7 км будет расположен пункт питания. Каждый участник получит карту забега.

  • Старт первого забега назначен на 11.00.
  • Регистрация участников начнется накануне, 24 августа.
  • Предусмотрен стартовый взнос: от 100 руб (за участие в детском забеге) до 800 руб. На трассах дежурят спасатели и медики.
  • Сайт марафона: cloudrace.ru.
  • Контакты организаторов: info@cloudrace.ru. Казаков Павел Александрович: Тел: +7 902 865 82 87.
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