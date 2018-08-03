Челябинцев приглашают забежать за облака

27 лет назад туристическая фирма «Таганай-Турист-Сервис» решила организовать забег на гору Круглица. В путь вышли сотрудники турфирмы и фанаты троп Таганая. С тех пор забеги стали ежегодными. А к летним испытанием добавился зимний забег «Лыжня за облака».

В программе летнего забега, назначенного на 25 августа, трассы разной сложности. Есть детская, простенькая, в 500 м длиной. Допускаются дети возрастом от трех до семи лет.

Для взрослых — забеги в 12 км, 30 км и 42 км. Возрастные ограничения: от 18 лет до возраста «50+».

Романтичное название «Забег за облака» горный марафон получил из-за наборы высоты участниками. Пробежавшие 12 км поднимутся на 350 м над уровнем моря. Тем, кто одолеет 30 км, окрестности откроются с высоты 1050 м. А победители трассы в 42 км покорят вершины на высоте 1400 м. Там точно облака цепляются за горы.

Кстати, на дистанции 42 км через каждые 6−7 км будет расположен пункт питания. Каждый участник получит карту забега.