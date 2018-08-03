Челябинцев приглашают забежать за облака
На 25 августа в национальном парке «Таганай» назначен один из старейших горных марафонов на Урале.
На 25 августа в национальном парке «Таганай» назначен один из старейших горных марафонов на Урале.
27 лет назад туристическая фирма «Таганай-Турист-Сервис» решила организовать забег на гору Круглица. В путь вышли сотрудники турфирмы и фанаты троп Таганая. С тех пор забеги стали ежегодными. А к летним испытанием добавился зимний забег «Лыжня за облака».
В программе летнего забега, назначенного на 25 августа, трассы разной сложности. Есть детская, простенькая, в 500 м длиной. Допускаются дети возрастом от трех до семи лет.
Для взрослых — забеги в 12 км, 30 км и 42 км. Возрастные ограничения: от 18 лет до возраста «50+».
Романтичное название «Забег за облака» горный марафон получил
Кстати, на дистанции 42 км через каждые 6−7 км будет расположен пункт питания. Каждый участник получит карту забега.